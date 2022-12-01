Пенсійний фонд порівняв, як змінилися середні зарплати українців від початку повномасштабної війни
Пенсійний фонд України оприлюднив показник середньої заробітної плати в Україні. У вересні українці в середньому заробляли на 745 грн менше, ніж у лютому, на момент повномасштабного вторгнення Росії
Дані, які враховуються для обчислення пенсії, оприлюднені на сайті Пенсійного фонду
За даними ПФУ, середня зарплата у вересні склала 13 387 грн. Це на 641 гривню більше, ніж було у серпні, але все ще на 745 грн менше, ніж було в лютому.
За місяцями дані про середню зарплатню виглядають так:
січень 2022 року - 14 055,38 гривень
лютий 2022 року - 14 133,18 гривень
березень 2022 року - 13 016,16 гривень
квітень 2022 року - 12 081,96 гривень
травень 2022 року - 12 528,42 гривень
червень 2022 року - 13 957,63 гривень
липень 2022 року - 13 499,87 гривень
серпень 2022 року - 12 745,82 гривень
вересень 2022 року - 13 387,48 гривень
-
Як раніше зазначала заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко, накопичувальна система пенсій не на часі
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе