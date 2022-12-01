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Пенсійний фонд порівняв, як змінилися середні зарплати українців від початку повномасштабної війни

1 грудня, 2022 четвер
09:37
Економіка зарплати

Пенсійний фонд України оприлюднив показник середньої заробітної плати в Україні. У вересні українці в середньому заробляли на 745 грн менше, ніж у лютому, на момент повномасштабного вторгнення Росії

Дані, які враховуються для обчислення пенсії, оприлюднені на сайті Пенсійного фонду

За даними ПФУ, середня зарплата у вересні склала 13 387 грн. Це на 641 гривню більше, ніж було у серпні, але все ще на 745 грн менше, ніж було в лютому.

За місяцями дані про середню зарплатню виглядають так: 

січень 2022 року - 14 055,38 гривень

лютий 2022 року - 14 133,18 гривень

березень 2022 року - 13 016,16 гривень

квітень 2022 року - 12 081,96 гривень

травень 2022 року - 12 528,42 гривень

червень 2022 року - 13 957,63 гривень

липень 2022 року - 13 499,87 гривень

серпень 2022 року - 12 745,82 гривень

вересень 2022 року - 13 387,48 гривень

  • Як раніше зазначала заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко, накопичувальна система пенсій не на часі

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