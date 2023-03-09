Пентагон блокує передачу доказів військових злочинів Росії суду в Гаазі, - NYT
Міноборони США блокує передачу адміністрацією президента Джо Байдена доказів американських спецслужб щодо злочинів РФ в Україні для суду в Гаазі
Про це пишуть The New York Times із посиланням на джерела.
Зазначається, що Пентагон перешкоджає адміністрації Джо Байдена в передачі доказів спецслужб США Міжнародному кримінальному суду в Гаазі, які стосуються воєнних злочинів РФ в Україні.
"Американські військові керівники виступають проти допомоги суду у розслідуванні росіян, оскільки вони бояться створити прецедент, який може допомогти прокласти шлях для переслідування американців", - ствердили журналісти, додавши, що решта адміністрації, включно з розвідувальними службами та державним департаментом і департаментом юстиції, виступає за надання доказів суду.
За словами офіційних осіб, президент Байден ще не вийшов із глухого кута.
Стверджується, що докази містять деталі, пов’язані з розслідуванням , яке розпочав головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан після вторгнення Росії в Україну рік тому. Повідомляється, що інформація містить матеріали про рішення російських офіційних осіб навмисно націлити на цивільну інфраструктуру та викрасти тисячі українських дітей з окупованої території.
- Нагадаємо, генеральний прокурор Андрій Костін ствердив, що робота над притягненням Росії до відповідальності за злочини триває: наразі розглядаються три опції для трибуналу.
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