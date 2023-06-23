Про це заявила заступник помічника міністра оборони США Лаура Купер, яка спеціалізується на Росії та Україні, під час слухань у конгресі, повідомляє Reuters.

"Наші військові аналітики підтвердили, що касетні боєприпаси DPICM на полі бою будуть особливо ефективними проти окопів на російських позиціях", - зауважила Купер.

Причиною, чому Америка досі не схвалила передачу Україні касетних боєприпасів, полягає в обмеженнях конгресу на їх надання, а також з побоюваннями щодо єдності союзників у цьому питанні, стверджує речниця.

"З точки зору ефективності на полі бою ми вважаємо, що це було б корисно", - додала заступник помічника голови Пентагону.

Довідка: DPICM – це сімейство артилерійських та реактивних касетних снарядів, створених у США. Касетні бойові елементи мають властивості кумулятивних (для боротьби з бронетехнікою) та уламкової дії (для боротьби з живою силою). Звідси походить назва "подвійного призначення". Деякі бойові елементи можуть мати підривач уповільненого спрацювання для обмеження рухливості противника. Саме вони призначені для знищення піхоти та легкої бронетехніки на відкритій місцевості. DPICM розпадається на десятки дрібніших зарядів, які можуть залишатися на полі бою роками, якщо не вибухнуть одразу. Застосування DPICM обмежено міжнародними угодами: їх застосування не повинно загрожувати цивільним об'єктам та мирному населенню.

Передача Україні касетних боєприпасів

Пакт 2008 року про заборону виробництва, використання і накопичення касетних боєприпасів був ухвалений 123 країнами, у тому числі більшістю з 28 членів НАТО. США, Росія та Україна не приєдналися до нього. Прикметно, що РФ активно використовує касетну зброю у війні проти України.

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Тоді адміністрація американського президента Джо Байдена була не готова виконати це побажання і думала над проханням.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.