Протистояння тих, хто розповідає, що з законом про ПЕП все загалом гаразд, і тих, хто вважає, що з ним все категорично негаразд — це прояв проблеми, значно ширшої за закон про ПЕП.

І таких однотипних проблем по ходу нашої євроінтеграції дедалі більшатиме.

Йдеться про те, що "такі ж норми, як в ЄС", потрапляючи на ґрунт нашої культури правозастосування, дають зовсім інші результати, ніж в тих країнах ЄС, звідки взяті ці норми.

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А культуру правозастосування законом одномоментно не зміниш, це робота навіть не на роки, а на десятиліття.

А норми-то вже ось вони.

І виходить, як у тій казці про Попелюшку: туфельку на ногу взули, але оскільки нога не того розміру, а взувати треба було негайно, то шматок п'ятки довелося-таки відрубати. І ось туфелька вже на нозі, але вся в крові, про що в казці про Попелюшку голубки на дереві вчасно попереджають принца.

От тільки, на відміну від казки, іншої ноги нам ніде взяти. А розтягувати туфельку виробник моделі не дозволить.

Ну то хоч визнайте, добродії, що кров справді тече, і зробіть що-небудь, скориставшись, де можливо, кровоспинними та знеболювальними засобами.

Бо просто запевняти, що з туфелькою все гаразд, у цій ситуації якось не виглядає адекватною реакцією.

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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