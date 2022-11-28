Про це експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп заявив у ефірі Еспресо.

"Перебудувати енергосистему в дуже короткий термін і особливо під час війни - нереально. Є особливі види обладнання, які використовуються в дуже невеликій кількості країн. Часто, коли до вторгнення велись ці дискусії, чи варто залишати це обладнання, виходячи з економічної логіки, доходили до висновку, що система так спроєктована і перепроєктовувати її не слід. Зараз через те, яких втрат зазнала енергосистема, можливо, і буде сенс уніфікувати це обладнання з європейським", - зазначив він.

Прокіп наголосив, що будь-яка система одного разу може бути зруйнована.

"Також ми мали б йти до того, коли б більшість домогосподарств були обладнані сонячними панелями, вітровими установками. Це все питання часу, і думати про якусь перебудову енергосистеми з коліс під час воєнних дій неможливо. Спершу треба протриматися. Допомога обладнанням скінчена і можливості швидких ремонтів мають свої ліміти", - підсумував експерт.

Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України, били по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Генштаб звітує, що російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет".

За даними Укренерго. на ранок 28 листопада дефіцит потужності в системі складає 27%.

Колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков вважає, що Україні потрібно замовляти обладнання, щоб поетапно відновлювати енергосистему і забезпечити її надійне функціонування.