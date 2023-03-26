Передача міністром Лісовим дисертації на експертизу виглядає визнанням, що він її не читав, - науковиця Єгорченко
Якщо новий міністр освіти Оксен Лісовий сам писав свою дисертацію, він саме знає, що там написано і може пояснити - для цього не потрібна експертиза
Про це в ефірі Еспресо заявила науковиця Ірина Єгорченко.
"Чому може навчити, яким прикладом для учнів та студентів є людина, яка має дуже дивну дисертацію? Передача на експертизу виглядає визнанням, що він її не читав. Якщо автор сам писав свою дисертацію, він саме знає, що там написано і може пояснити. Для цього не потрібна експертиза, яка не передбачена жодним законодавством. Як і не передбачена відмова від ступеня", - сказала вона.
Єгорченко назвала обіцянку Лісового "дуже дивною".
"Особливо в ситуації, коли в нас є великий досвід комісій, які прекрасно підписувались під тим, що немає плагіату у Шкарлета. Люди бачили великі шматки текстів, що збігаються, не бачили посилань і розповідали казки, що все в порядку. Передавати на експертизу немає жодного сенсу. Докази текстових запозичень без посилань надані численними волонтерами, які почитали дисертацію", - підсумувала науковиця.
- 21 березня Верховна Рада призначила Оксена Лісового очільником МОН замість Сергія Шкарлета.
- Новопризначений міністр освіти й науки України Оксен Лісовий подав кандидатську дисертацію на перевірку до НАЗЯВО після того, як його звинуватили у плагіаті.
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