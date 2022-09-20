Передав загарбникам авто Укрпошти на 2,5 млн грн. Експрацівника підозрюють в колабораціонізмі
Колишнього працівника Укрпошти підозрюють в колабораціонізмі за те, що той передав російським окупантам на Запоріжжі автомобілі на 2,5 млн грн
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру у колабораційній діяльності колишньому працівнику АТ "Укрпошта" який добровільно передав матеріальні ресурси підприємства окупаційній владі РФ (ч. 4 ст. 111-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Слідчі визначили, що колишній механік Укрпошти почав співпрацювати з російськими окупантами у м. Василівка Запорізької області.
Зловмисник передав так званій загарбницькій поліції автомобілі Укрпошти вартістю майже 2,5 млн грн.
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