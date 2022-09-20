Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру у колабораційній діяльності колишньому працівнику АТ "Укрпошта" який добровільно передав матеріальні ресурси підприємства окупаційній владі РФ (ч. 4 ст. 111-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Слідчі визначили, що колишній механік Укрпошти почав співпрацювати з російськими окупантами у м. Василівка Запорізької області.

Зловмисник передав так званій загарбницькій поліції автомобілі Укрпошти вартістю майже 2,5 млн грн.

Також нещодавно Служба безпеки України викрила у Рівному місцевого жителя, який в інтернеті поширював наративи російської пропаганди та глорифікував впроваження тоталітарного режиму в Україні.

Колишній держсекретар МЗС через свою недбалість спричинив збитки держбюджету в розмірі 3,2 млн грн. Йому оголошено про підозру.

В Одеській області до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили ватажка штурмової роти "ЛНР", який брав участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ на території Донецької та Луганської областей.

19 вересня СБУ затримала мешканку Чернігівщини, яка за гроші передавала окупантам дані про переміщення ЗСУ.

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