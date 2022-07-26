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Передавала окупантам дані про дислокацію українських військових: мешканку Донеччини підозрюють у держзраді

26 липня, 2022 вiвторок
15:21
Кримінал Офіс генпрокурора

На Донеччині мешканку Покровського району підозрюють у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року жінка добровільно погодилась передавати представнику окупаційної адміністрації РФ інформацію про місцезнаходження та переміщення військових підрозділів ЗСУ в районі смт Очеретине Покровського району.

"Зафіксовано, що підозрювана 31 березня 2022 року надіслала йому через телеграм повідомлення з інформацією щодо місць дислокації ЗСУ, яку в подальшому використала армія держави-окупанта", - йдеться у повідомленні.

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