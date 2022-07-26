Передавала окупантам дані про дислокацію українських військових: мешканку Донеччини підозрюють у держзраді
На Донеччині мешканку Покровського району підозрюють у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року жінка добровільно погодилась передавати представнику окупаційної адміністрації РФ інформацію про місцезнаходження та переміщення військових підрозділів ЗСУ в районі смт Очеретине Покровського району.
"Зафіксовано, що підозрювана 31 березня 2022 року надіслала йому через телеграм повідомлення з інформацією щодо місць дислокації ЗСУ, яку в подальшому використала армія держави-окупанта", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, суд засудив трьох бойовиків терористичної організації "ДНР", які воювали у складі збройних сил Росії проти України, до 15 років позбавлення волі
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