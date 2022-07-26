Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами СБУ трьом терористам з так званої "ДНР", які воювали проти України на боці Росії, винесли вирок у вигляді 15 років позбавлення волі.

"Їх взяли в полон українські захисники наприкінці березня під час звільнення села Вільхівка Харківської області. Усі вони входять до незаконного збройного формування російських окупаційних військ", - пише СБУ.

За даними СБУ терористи пройшли військовий вишкіл у тимчасово окупованому Донецьку та російському Бєлгороді, а після цього поїхали воювати на Харківщину, де їх затримали українські військові.

"На початку березня фігуранти у якості "новобранців" пройшли військову підготовку у "таборі", який окупаційна влада облаштувала в одній зі шкіл-інтернатів Донецька. Там їх розподілили кулеметниками і відправили до 2 взводу 2 роти 3 батальйону 115 полку. Після цього бойовиків відправили до російського Бєлгорода для посилених тренувань на військовій базі. А потім повернули в Україну, перекинувши на Харківський напрямок, де їх незабаром взяли в полон українські захисники", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки України зібрали докази, завдяки яким терористів вдалося засудити до реальних строків ув’язнення за двома статтями – державна зрада (стаття 111, ч. 2) та виправдовування й заперечення збройної агресії проти України (стаття 436-2, ч. 1).

Досудове розслідування провели слідчі СБУ в Івано-Франківській області за оперативного супроводу Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

На Херсонщині 26 колаборантів і зрадників вже отримали повідомлення про підозру.

СБУ повідомила про підозру судді так званої «ДНР" за засудження іноземних воїнів ЗСУ до смертної кари.

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