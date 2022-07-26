Суд засудив трьох бойовиків терористичної організації "ДНР" до 15 років позбавлення волі
Суд засудив на 15 років трьох бойовиків терористичної організації "ДНР", які воювали у складі збройних сил Росії проти України
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За матеріалами СБУ трьом терористам з так званої "ДНР", які воювали проти України на боці Росії, винесли вирок у вигляді 15 років позбавлення волі.
"Їх взяли в полон українські захисники наприкінці березня під час звільнення села Вільхівка Харківської області. Усі вони входять до незаконного збройного формування російських окупаційних військ", - пише СБУ.
За даними СБУ терористи пройшли військовий вишкіл у тимчасово окупованому Донецьку та російському Бєлгороді, а після цього поїхали воювати на Харківщину, де їх затримали українські військові.
"На початку березня фігуранти у якості "новобранців" пройшли військову підготовку у "таборі", який окупаційна влада облаштувала в одній зі шкіл-інтернатів Донецька. Там їх розподілили кулеметниками і відправили до 2 взводу 2 роти 3 батальйону 115 полку. Після цього бойовиків відправили до російського Бєлгорода для посилених тренувань на військовій базі. А потім повернули в Україну, перекинувши на Харківський напрямок, де їх незабаром взяли в полон українські захисники", - йдеться у повідомленні.
Слідчі Служби безпеки України зібрали докази, завдяки яким терористів вдалося засудити до реальних строків ув’язнення за двома статтями – державна зрада (стаття 111, ч. 2) та виправдовування й заперечення збройної агресії проти України (стаття 436-2, ч. 1).
Досудове розслідування провели слідчі СБУ в Івано-Франківській області за оперативного супроводу Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
- На Херсонщині 26 колаборантів і зрадників вже отримали повідомлення про підозру.
- СБУ повідомила про підозру судді так званої «ДНР" за засудження іноземних воїнів ЗСУ до смертної кари.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.24
Купівля 38.24Продаж 39.2
-
EUR
Купівля 38.63Продаж 39.75
- Актуальне
- Важливе