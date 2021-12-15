"Передаватиме характер градоначальника": міськрада Харкова показала проєкт пам'ятника Кернесу
У середу, 15 грудня, Харківська міська рада показала проєкт пам'ятника колишньому меру Геннадію Кернесу
Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.
"Скульптор Олександр Рідний працює над пам'ятником міському голові у 2010-2020 роках Геннадію Кернесу. Монумент встановлять на місці поховання колишнього мера на міському цвинтарі №2", - йдеться у повідомленні.
Нинішній мер Харкова Ігор Терехов заявив, що цей варіант "передаватиме характер харківського градоначальника".
"Було кілька варіантів, і обрати один із них - складне завдання, бо Геннадій Адольфович був багатогранною особистістю. Кожен із проєктів, який ми розглядали, має право на життя. Пам'ятник має бути динамічним, адже суть Геннадія Адольфовича - це постійний рух, робота, перетворення. Тому ми обрали той монумент, який відповідає його характеру", - наголосив міський голова.
- Нагадаємо, у грудні 2020 року міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнення коронавірусу.
- На честь померлого Кернеса в місті планують назвати проспект і станцію метро, а також встановити йому пам'ятник.
- У липні 2021 року ексмер Кернес посмертно став почесним громадянином Харкова.
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