"Передаватиме характер градоначальника": міськрада Харкова показала проєкт пам'ятника Кернесу

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.



"Скульптор Олександр Рідний працює над пам'ятником міському голові у 2010-2020 роках Геннадію Кернесу. Монумент встановлять на місці поховання колишнього мера на міському цвинтарі №2", - йдеться у повідомленні.



Нинішній мер Харкова Ігор Терехов заявив, що цей варіант "передаватиме характер харківського градоначальника".



"Було кілька варіантів, і обрати один із них - складне завдання, бо Геннадій Адольфович був багатогранною особистістю. Кожен із проєктів, який ми розглядали, має право на життя. Пам'ятник має бути динамічним, адже суть Геннадія Адольфовича - це постійний рух, робота, перетворення. Тому ми обрали той монумент, який відповідає його характеру", - наголосив міський голова.









Нагадаємо, у грудні 2020 року міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнення коронавірусу.

На честь померлого Кернеса в місті планують назвати проспект і станцію метро, а також встановити йому пам'ятник.

У липні 2021 року ексмер Кернес посмертно став почесним громадянином Харкова.