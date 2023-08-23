Передавав ФСБ дані про місця базування ЗСУ на Донеччині: жителю Слов'янська оголошено підозру

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що пріоритетом інформатора були локації важкого озброєння і бронетехніки іноземного виробництва на території Слов’янська. З березня по травень 2022 року фігурант надсилав дані до чат-бота ФСБ, який російська спецслужба створила для збору інформації про українських захисників на сході України.

На інтернет-ресурсі, де публікувалися здебільшого новини IT-індустрії та статті з оглядами комп'ютерної техніки, підозрюваний викладав карти з позначками дислокацій особового складу та озброєння ЗСУ. Також у повідомленнях містилися дані про напрямки руху військової техніки, розміщення блокпостів і патрулів. Він серед іншого відмічав геолокації гуртожитків, промислових об’єктів і комунальних установ та чітко описував місця прильотів й оцінював їх як "скромні".

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки нових повітряних атак на підрозділи ЗСУ поблизу лінії фронту. СБУ затримала зловмисника біля його будинку. У нього вилучили телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився працівник одного із заводів Слов’янська, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці проти України. У поле зору агресора чоловік потрапив як активний користувач прокремлівських сайтів, де неодноразово залишав власні антиукраїнські коментарі.

Служба безпеки повідомила фігуранту про підозру за статтею про поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення.

Фото: Офіс Генпрокурора

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.