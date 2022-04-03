Передовсім нам потрібно зібрати техніку та людей, аби всі завали в Ірпені прибрати, — Яніна Соколова про ситуацію в місті
Журналістка наголосила, що передовсім місто готується до розмінування, після чого необхідно буде прибрати всі завали
Про це вона повідомила в етері Еspreso TV.
Читайте також: Зміна прізвища Путін на Патрушев, Бортников чи ще когось – нічого не міняє, – генерал-майор запасу СБУ
Cоколова зауважила, що після розмінування Ірпеня, будуть збирати рештки завалів з доріг спеціальною технікою: "В місто дуже важко проїхати, ми добирались певними шляхами, це було дуже складно. Дороги потрібно прибрати. В Україні та в маленьких містечках під Києвом не так багато техніки, щоб це зробити. Тому нам необхідно саме це, закликаю, якщо є змога допомогти фінансово меру Ірпеня та теробороні міста, пишіть на сторінці Олександра Маркушина. Бо зараз в Ірпені армагедон".
Також журналістка наголосила: "Всі, хто перебуває за кордоном та не знає, як допомогти, будь ласка, знаходьте техніку – вона є в Німеччині, Швеції та інших європейських країнах. Також, можливо, можна знайти цю техніку на Заході України, де не було таких активних бойових дій".
- Додамо, Ірпінь закривають на виїзд для захисту від мародерів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе