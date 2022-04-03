Передовсім нам потрібно зібрати техніку та людей, аби всі завали в Ірпені прибрати, — Яніна Соколова про ситуацію в місті

Про це вона повідомила в етері Еspreso TV.



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Cоколова зауважила, що після розмінування Ірпеня, будуть збирати рештки завалів з доріг спеціальною технікою: "В місто дуже важко проїхати, ми добирались певними шляхами, це було дуже складно. Дороги потрібно прибрати. В Україні та в маленьких містечках під Києвом не так багато техніки, щоб це зробити. Тому нам необхідно саме це, закликаю, якщо є змога допомогти фінансово меру Ірпеня та теробороні міста, пишіть на сторінці Олександра Маркушина. Бо зараз в Ірпені армагедон".



Також журналістка наголосила: "Всі, хто перебуває за кордоном та не знає, як допомогти, будь ласка, знаходьте техніку – вона є в Німеччині, Швеції та інших європейських країнах. Також, можливо, можна знайти цю техніку на Заході України, де не було таких активних бойових дій".



Додамо, Ірпінь закривають на виїзд для захисту від мародерів.



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