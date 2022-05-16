Перемога України на Євробаченні мала потужний політичний ефект, - волонтер Притула

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я теж приєднуюсь до слів подяки на адресу гурту Kalush Orchestra. Не тільки за те, що вони закликали врятувати Маріуполь та захисників Азовсталі, а й за сам факт приїзду на конкурс "Євробачення". Оскільки було багато критики в Україні про те, що участь в Євробаченні зараз не на часі й що цей конкурс нічого не означає. Багато хто каже, що спорт, музика і культура поза політикою. Конкурс "Євробачення" є, був і буде політикою в чистому вигляді. Ніхто не применшує творчих здобутків всіх переможців конкурсу "Євробачення", але часто цей пісенний конкурс стає силою підкріплення позиції якоїсь країни в скрутні часи", - пояснив Притула.

Притула наголосив, що конкурс "Євробачення-2022" став прикладом консолідації всієї Європи навколо України.

"Зараз конкурс "Євробачення" став прикладом консолідації всієї Європи навколо українського питання. І все це відбулося завдяки нашим хлопцям з Kalush Orchestra. Вони спочатку поборолись за те, щоб представляти Україну на цьому конкурсі, а потім поїхали й змогли здобути перемогу. Багато європейців, які не цікавились політикою, або ситуацією в Україні, після виступу гурту Kalush Orchestra почали спостерігати за Україною. Тобто, це потужна інформаційна зброя і вона спрацювала на всі 100%", - додав Притула.

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