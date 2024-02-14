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Переможні новини 721-го дня війни: ще один "русскій воєнний корабль пішов на…", Канада виділяє $44 на посилення потенціалу F-16 для ЗСУ

14 лютого, 2024 середа
20:02
Перемога України переможні новини

Потоплений десантний корабель "Цезар Куніков" міг піти на дно, завантажений боєприпасами, Канада виділяє кошти на оснащення для України

"Цезар Куніков", ймовірно, пішов на дно з боєприпасами

Уранці 14 лютого у Чорному морі українські захисники спільно з ГУР підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Magura V5 біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. Судно отримало критичні пробоїни по лівому борту і почало тонути.

"Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому", – написали в ГУР.

Пізніше у ГУР уточнили, що "за попередньою візуальною оцінкою осадки корабля — під час затоплення "Цезар Куніков"  був завантажений". За даними української розвідки, в момент атаки на борту десантного корабля знаходився вантаж боєприпасів. 

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук вважає, що окрім 60 членів екіпажу ВДК "Цезар Куніков", на кораблі могли перебувати морські піхотинці, які мали б брати участь в навчаннях Чорноморського флоту РФ.

Німеччина збільшить постачання снарядів Україні

У 2024 році на закупівлю боєприпасів Берлін витратить 3,5 млрд євро.

За прогнозами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, Німеччина зможе "у 3-4 рази збільшити поставки артилерії в Україну цього року порівняно з 2023 роком". Міністр зазначив, що Німеччина сама нарощує виробництво амуніції, а також купує її та лінії виробництва за кордоном.

Він зазначив, що генеральний інспектор бундесверу Карстен Броєр під час нещодавнього візиту до Києва привіз пакет допомоги в розмірі 100 млн євро. Деталі міністр не надав. Під час цієї поїздки Броєр також мав змогу особисто познайомитися з новим головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Канада виділяє $44 млн оснащення ЗСУ F-16

Канада виділяє 60 млн канадських доларів (близько $44 млн) на оборону України. Про це заявив міністр національної оборони Канади Білл Блер на черговому засіданні в форматі “Рамштайн”, повідомляє пресслужба уряду Канади.

US Department of Defense

Фото: DoD US


“Цей внесок буде спрямований на підтримку створення стійкого потенціалу винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, кошти допоможуть забезпечити постачання життєво необхідних матеріалів та обладнання для F-16, таких як запасні частини, станції озброєння, авіоніка та боєприпаси”, – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що внесок доповнить оголошену раніше Канадою підтримку коаліції з підготовки F-16 для України.

Воїни Князівської бригади знищили дві самохідні гаубиці ворога

Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують успішно знищувати техніку російських окупантів. Відповідне відео оприлюднили на сторінці бригади.

"Подарунки коханим можуть бути й такими, якщо ти Славко з Князівської бригади і в тебе є FPV-дрони. Дві штуки ворожих САУ 2С19 знищено!", – йдеться у підписі під відео.

14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого це з'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України. Сформоване 1 грудня 2014 року з залишків розформованої 51-ї механізованої бригади й нових мобілізованих. 

Теги:
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Війна з Росією
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Військові новини
Чорноморський флот Росії
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втрати окупантів
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