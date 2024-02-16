Переможні новини 723-го дня війни: військова допомога на 1,1 млрд євро від Німеччини, історичне досягнення українського підлітка та продаж яхти Медведчука

Німеччина анонсувала новий пакет допомоги на 1,1 млн євро

Канцлер ФРН Олаф Шольц на брифінгу з президентом Зеленським на Мюнхенській конференції заявив, що Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на 1,1 млрд євро.

"Загалом на військову допомогу Україні Німеччина виділила 28 млрд євро. Сьогодні ми готуємо новий пакет допомоги Україні – це 1,1 млрд євро", – повідомив Шольц.

Зокрема, пакет допомоги міститиме 36 броньованих та колісних гаубиць із промислових запасів, 120 тис. снарядів, 2 системи ППО Skynex та ракети для IRIS-T.

"Путін не досяг жодної зі своїх цілей, українські ЗСУ відвоювали більш ніж половину тих територій, які окупували росіяни. Сила спротиву людей в Україні гідна подиву", – наголосив Шольц.

Кабмін погодив продаж арештованої яхти Медведчука

Кабінет міністрів України погодив реалізацію продажу арештованої яхти Royal Romance, яка належала колишньому народному депутатові Віктору Медведчуку. Про це повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.

"У п’ятницю 16 лютого Кабінет міністрів України погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance", – заявила вона.

Дума підкреслила, що проведення конкурсу щодо реалізації активів у вигляді рухомого майна, яке перебуває за кордоном та передане АРМА для реалізації, здійснюється відповідно до рішення уряду.

"Таке погодження сьогодні оформлено відповідним протокольним рішенням Кабінету міністрів України", – додала глава АРМА.

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Броня української САУ витримала пряме влучання "Ланцета"

Яхта нині перебуває у Хорватії.

Броня самохідної установки "Богдана" з кабіною від "Української бронетехніки" витримала пряме влучання російського дрона-камікадзе "Ланцет". І хоча сама САУ зазнала значних ушкоджень, екіпаж вижив. Про це повідомляє Defense express.

"Цей приклад справді вкотре підкреслює високий рівень надійності вітчизняної САУ. Але можливо, цей епізод також стане і "стартовим" для нового витка "протистояння щита і меча", в нашому випадку – протистояння дронів-камікадзе і техніки на полі бою", – вважають у Defense express.

Український підліток став наймолодшим учасником Кубка світу зі скелетону

Українець Владислав Клименко став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

16 лютого в німецькому Альтенберзі стартував сьомий етап Кубка світу зі скелетону. Україну на змаганні презентували Ярослав Лавренюк та Владислав Клименко. Лідер команди Владислав Гераскевич пропустив етап через травму.

Для 16-річного Лавренюка це вже третій етап КС, натомість 15-річний Клименко дебютував на змаганнях такого рівня. Владислав став наймолодшим в історії учасником КС зі скелетону. Лише вчора, 15 лютого, йому виповнилось 15 років.