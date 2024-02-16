Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Перемога України Переможні новини 723-го дня війни: військова допомога на 1,1 млрд євро від Німеччини, історичне досягнення українського підлітка та продаж яхти Медведчука
Огляд

Переможні новини 723-го дня війни: військова допомога на 1,1 млрд євро від Німеччини, історичне досягнення українського підлітка та продаж яхти Медведчука

16 лютого, 2024 п'ятниця
20:00
Перемога України переможні новини

Німеччина анонсувала пакет військової допомоги на 1,1 млрд євро, український спортсмен увійшов в історію Кубка світу зі скелетону, а уряд погодив продаж яхти Медведчука

Німеччина анонсувала новий пакет допомоги на 1,1 млн євро

Канцлер ФРН Олаф Шольц на брифінгу з президентом Зеленським на Мюнхенській конференції заявив, що Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на 1,1 млрд євро.

"Загалом на військову допомогу Україні Німеччина виділила 28 млрд євро. Сьогодні ми готуємо новий пакет допомоги Україні – це 1,1 млрд євро", – повідомив Шольц.

Зокрема, пакет допомоги міститиме 36 броньованих та колісних гаубиць із промислових запасів, 120 тис. снарядів, 2 системи ППО Skynex та ракети для IRIS-T.

"Путін не досяг жодної зі своїх цілей, українські ЗСУ відвоювали більш ніж половину тих територій, які окупували росіяни. Сила спротиву людей в Україні гідна подиву", – наголосив Шольц.

Кабмін погодив продаж арештованої яхти Медведчука

Кабінет міністрів України погодив реалізацію продажу арештованої яхти Royal Romance, яка належала колишньому народному депутатові Віктору Медведчуку. Про це повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.

"У п’ятницю 16 лютого Кабінет міністрів України погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance", – заявила вона.

Дума підкреслила, що проведення конкурсу щодо реалізації активів у вигляді рухомого майна, яке перебуває за кордоном та передане АРМА для реалізації, здійснюється відповідно до рішення уряду.

"Таке погодження сьогодні оформлено відповідним протокольним рішенням Кабінету міністрів України", – додала глава АРМА.

яхта Royal Romance

Фото: gettyimages


Яхта нині перебуває у Хорватії.

Броня української САУ витримала пряме влучання "Ланцета"  

Броня самохідної установки "Богдана" з кабіною від "Української бронетехніки"  витримала пряме влучання російського дрона-камікадзе "Ланцет". І хоча сама САУ зазнала значних ушкоджень, екіпаж вижив. Про це повідомляє Defense express.

"Цей приклад справді вкотре підкреслює високий рівень надійності вітчизняної САУ. Але можливо, цей епізод також стане і "стартовим" для нового витка "протистояння щита і меча", в нашому випадку – протистояння дронів-камікадзе і техніки на полі бою", – вважають у  Defense express.

Український підліток став наймолодшим учасником Кубка світу зі скелетону 

Українець Владислав Клименко став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

16 лютого в німецькому Альтенберзі стартував сьомий етап Кубка світу зі скелетону. Україну на змаганні презентували Ярослав Лавренюк та Владислав Клименко. Лідер команди Владислав Гераскевич пропустив етап через травму.

Для 16-річного Лавренюка це вже третій етап КС, натомість 15-річний Клименко дебютував на змаганнях такого рівня. Владислав став наймолодшим в історії учасником КС зі скелетону. Лише вчора, 15 лютого, йому виповнилось 15 років.

Теги:
Статті
Новини
Спорт
Кабмін
зброя
Німеччина
Віктор Медведчук
Війна з Росією
Військові новини
зброя для України
Читайте також:
Віктор Орбан
15 лютого, 2024 четвер
Угорщина заблокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - FT
Володимир Зеленський та Олена Зеленська
14 лютого, 2024 середа
В Італії росіяни розклеїли дискредитаційні плакати з подружжям Зеленських
Авдіївка
16 лютого, 2024 п'ятниця
ISW проаналізував ситуацію в Авдіївці та розповів про "тактичний розворот" ворога
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.79
    Купівля 37.79
    Продаж 38.37
  • EUR
    Купівля 40.71
    Продаж 41.52
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
16 лютого
20:06
OPINION
Ірина Геращенко
У провалі американського треку є вина українських політичних ігрищ
20:03
Володимир Зеленський у Парижі
Зеленський прибув до Франції
19:51
Оновлено
Олексій Навальний
У Росії заявили про смерть Навального у в'язниці. Реакції РФ, України, лідерів ЄС і президента США
19:50
Збитки на майже 300 млн грн: гендиректору Київавтодору оголосили підозру у службовій недбалості
19:48
Михайло Федоров
В Україні анонсували запуск застосунку для школярів Мрія. Деталі
19:48
Примусово мобілізовані росіяни розглядають варіант здатися в полон Україні
У США підрахували, що Росія витратила на війну в Україні $211 млрд за 2 роки
19:43
Огляд
Боб Марлі: One Love
Пізнай "Смак пристрасті": що подивитися на вихідних
19:24
Тімоті Снайдер
Відбудова України має важливе значення для майбутнього ЄС та США, - історик Снайдер
19:21
Авдіївка
Українські захисники відбили за добу 29 атак на Авдіївському напрямку
19:08
Кирило Буданов
"Побачите дії у відповідь на території РФ": Буданов заявив, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини
18:54
Ексклюзив
Сергій Пашинський
Затримання Пашинського може нівелювати взаємодію підприємств, - гендиректор компанії "Українська бронетехніка" Бельбас
18:54
Сумщина, обстріл
РФ протягом 6 годин обстрілювала цивільну інфраструктуру на Сумщині: загинув чоловік
18:47
Вигадуватимуть "гасла за Путіна": окупанти залучатимуть школярів на ТОТ для агітації на псевдовиборах президента РФ, - Спротив
18:43
OPINION
Віталій Портников
Не варто сумніватися, що вбивство Навального було заплановано, - Портников
18:37
Володимир Путін
"Путін зробить усе, щоб Надєждін і Даванков були повністю ручними": ЦПД відреагував на смерть Навального
18:31
Тімоті Снайдер
Снайдер: для ефективної відбудови партнери України повинні підтримувати малі неурядові організації
18:20
яхта Royal Romance
Кабмін погодив продаж арештованої яхти Медведчука
18:20
туберкульоз
В Україні вперше почали використовувати ШІ для діагностики туберкульозу
18:08
На фото: Vivienne Mort
Vivienne Mort випустили пісню на вірш загиблого Максима Далі Кривцова
18:05
Працівники Полтавського ГЗК звернулися до Верховного Суду України через ризик зупинки підприємства 
18:03
OPINION
Олексій Панич
"Правки Лозового": загадка від Малюськи
17:59
Владислав Клименко
Український підліток встановив історичне досягнення на Кубку світу зі скелетону
17:58
КНДР, Північна Корея
Щонайменше 24 балістичні ракети виробництва КНДР РФ використала для обстрілів України, - генпрокурор
17:57
Оновлено
Зеленський у Німеччині
Україна і Німеччина підписали угоду про "безпекову співпрацю", Шольц анонсував 1,1 млрд євро допомоги
17:50
Денис Малюська
Тисячі українців із судимістю виявили бажання поповнити лави ЗСУ, – Малюська
17:44
На фото: Аліна Байкова
"Маленька путінська повія": модель Аліна Байкова відповіла Меган Фокс на образи українок
17:44
Інфографіка
Шахтар
Рейтинг УЄФА: який вигляд має таблиця коефіцієнтів після матчу "Шахтар" - "Марсель"
17:43
Камала Гарріс
"Уся Європа буде під загрозою": віцепрезидентка США Гарріс вважає, що в разі поразки України Путін нападе на ЄС
17:32
РФ обстріляла село на Харківщині: загинув 52-річний чоловік
17:20
Зеленський про ситуацію в Авдіївці: Командування має діяти так, аби мінімізувати втрати
17:16
Олег Ніколенко
Антиукраїнські акції в Польщі порушують принципи українсько-польської солідарності, - МЗС
17:12
Принц Гаррі
Принц Гаррі розглядає можливість отримати громадянство США, відмовившись від своїх титулів, - The Telegraph
16:49
Ексклюзив
"Чергові мультики Путіна": експерт Киричевський про розміщення Росією ядерної зброї у космосі
16:44
мобілізація
Мобілізований ухилянт: на Чернігівщині викрили депутата, який отримував гроші, але не з'являвся на службі
16:44
Ярослав Юрчишин
Чи може влада заблокувати Telegram в Україні: пояснення нардепа Юрчишина
16:44
Зеленський
"Зеленський зняв Залужного, бо програв війну": фейки і маніпуляції іноземних ЗМІ за 16 лютого
16:37
Оновлено
На фото: Yakaboo
Суд постановив розпочати процедуру банкрутства підрозділу інтернет-книгарні Yakaboo, вони подадуть апеляцію
16:26
книга "Бахмут. Хроніки незламної фортеці"
"Бахмут. Хроніки незламної фортеці": у Києві презентували книгу на основі спогадів волонтерів, учителів і медиків
16:23
безробіття
Нардеп Наталуха про працевлаштування в Україні: "Щодо кадрів – це катастрофа, такого не було ніколи"
16:23
Ємен, хусити
У США перехопили судно зі зброєю, призначеною для хуситів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV