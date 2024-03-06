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Огляд

Переможні новини 742-го дня війни: у Бердянську ліквідували організаторку псевдовиборів, вибух біля нафтосховища у Росії та надпотужний дрон "Авдіївка"

Зіновія Воронович
6 березня, 2024 середа
20:00
Перемога України перемога переможні новини

У Бердянську підірвали авто зі зрадницею Ільїною, у Росії заявили про атаки безпілотників на Воронезьку та Курську області, а СБУ презентувала новий морський дрон

Німеччина приєднується до чеської ініціативи закупівлі снарядів для України

Німеччина приєднається до плану Чехії щодо закупівлі 800 тис. артилерійських снарядів для України. Про це заявив речник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт, передає Tagesschau.

Федеральний уряд Німеччини внесе тризначну мільйонну суму в чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України, зазначив речник.

Напередодні про приєднання до чеського плану закупівлі снарядів заявив президент Франції Макрон.

"Чеська ініціатива надзвичайно корисна, ми її підтримуємо, ми братимемо в ній участь. Вона полягає в тому, щоб шукати боєприпаси скрізь, де вони доступні та сумісні з поставленим нами обладнанням", – сказав Макрон на зустрічі з чеським президентом у Празі.

В Україні створили новий морський дрон "Авдіївка"  

Служба безпеки України показала перший морський дрон Sea Baby з нової партії, який назвали "Авдіївка": їх виготовили завдяки масштабному волонтерському збору

"Перший зразок у цій партії, який СБУ показала під час тестувань, отримав назву "Авдіївка". Він відрізняється від попереднього покоління, в тому числі й зовнішнім виглядом. Sea baby 2024 року випуску – це дрон нового покоління, удосконалений і ще більш смертоносний для ворога", – йдеться в повідомленні. 

Як розповів бригадний генерал СБУ Хантер, дрони нової партії мають удосконалені характеристики, більшу бойову та маневрову спроможність. Зокрема, новий Sea baby може доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. 

Кожна модель дронів пройде повний цикл морських випробувань, під час яких команда розробників СБУ адаптуватиме новітнє бортове озброєння, спеціально сконструйоване та виготовлене для використання на багатоцільових платформах.

SeaBaby 2024

Фото: СБУ


У Бердянську підірвали авто організаторки псевдовиборів Ільїної

6 березня, у тимчасово окупованому Бердянську підірвали авто організаторки псевдовиборів Олени Ільїної. Вона померла в лікарні. Про це повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. 

"Орієнтовно в мікрорайоні Колонія сьогодні пролунав вибух. За наявною інформацією, ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів у тимчасово окупованому Бердянську", – написала вона. 

Окупанти поширили відео, на якому видно понівечену автівку, що належала "пособниці окупантів, яка була членом виборчої комісії "з правом вирішального голосу". Йдеться про Ільїну Олену Валеріївну, яка займалась організацією так званих виборів. 

У Росії заявили про вибухи через атаку дронів

Удень 6 березня в Росії заявили про вибух, який пролунав біля нафтосховища під Воронежем. Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на пресслужбу регіонального уряду.

"Вибух пролунав біля нафтосховища під Воронежем, цивільні об'єкти не постраждали", – йдеться у повідомленні.

Натомість губернатор Воронезької області Олександр Гусєв звернувся до росіян із закликом не знімати та не викладати у соціальні мережі записи з місць падінь БПЛА, роботу ППО чи її наслідки.

При цьому це не перша атака безпілотників за цей день. Вранці 6 березня видання Baza повідомило про буцімто спробу атакувати військовий аеродром "Балтімор" у Воронежі. Безпілотник буцімто знищили за кілька кілометрів від цілі.

"Ще два дрони намагалися атакувати нафтобазу в Аннінському муніципальному районі області. Перший – о 7-й ранку, а другий – за годину. Безпілотники також було знищено. Уламки одного з них впали в резервуар, другий також звалився на території нафтобази", – йдеться в повідомленні.

Пізніше губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про пожежу на складі з паливом внаслідок атаки БПЛА.

В Україну приїхали перші БТРи від Болгарії

В Україну почали транспортувати перші бронетранспортери від Болгарії. Їхнє постачання було погоджене у липні 2023 року. Тоді йшлося про 100 БТРів.

Журналісти видання bTV.зазначили, що бачили, як перший бронетранспортер завантажили на платформу. Він вирушив із бази у Софії до залізничної станції.

Організацією доставки БТР в Україну займається Міністерство оборони. 

"Їх відвантаження починається сьогодні, і вони будуть відправлені наборами по шість штук", - йдеться у повідомленні.

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