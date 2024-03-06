В Україну поїхали перші БТР від Болгарії з партії у 100 бронемашин

Про це повідомляє видання bTV.

Журналісти зазначили, що бачили, як перший бронетранспортер завантажили на платформу. Він вирушив із бази у Софії до залізничної станції.

Організацією доставки БТР в Україну займається Міністерство оборони.

"Їх відвантаження починається сьогодні, і вони будуть відправлені наборами по шість штук", - йдеться у повідомленні.

Військова допомога від Болгарії

11 квітня у міноборони Болгарії підтвердили факт переговорів про передачу Україні винищувачів МіГ-29 за умови отримання від західних партнерів більш сучасних бойових літаків.

6 червня міністр оборони Тодор Тагарев заявив, що новий уряд Болгарії готовий надавати військову допомогу Україні. Проте 20 червня президент Болгарії Румен Радев сказав, що участь у наданні Україні боєприпасів буде помилкою.

Уряд Болгарії анонсував новий пакет допомоги 21 червня – до нього увійдуть зброя та боєприпаси, які є на складах Болгарії і їх не потрібно закуповувати.

27 червня Рада міністрів Республіки Болгарія ухвалила новий пакет військової та військово-технічної допомоги Україні.

14 липня Болгарія вперше офіційно оголосила про передачу важкого озброєння Україні. Це найбільший одноразовий пакет військової допомоги від країни.

Парламент Болгарії 21 липня після довгих дебатів підтримав постачання Україні партії бронетранспортерів зі складів МВС.