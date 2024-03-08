Переможні новини 744-го дня війни: ОСУВ "Таврія" за добу нейтралізувала 305 ворожих дронів, Британія збільшила пакет допомоги Україні та "бавовна" у Мелітополі

В Україну повертаються магазини відомих брендів

Бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home офіційно повертаються в Україну. Про це повідомляє МЗС України.

З 2022 року МЗС веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни РФ, задля відновлення їхньої роботи в Україні.

"Повернення великих міжнародних компаній на український ринок створює нові робочі місця, надає доступ до якісних товарів і послуг, підтримує економіку України в часи війни та поглиблює її інтеграцію у світову економіку, зміцнює довіру міжнародного бізнесу та інвесторів у нашу державу та її перемогу", – наголосили у міністерстві.

На Хмельницьку АЕС вперше завантажують американське ядерне паливо

На Хмельницьку АЕС завезли перші партії ядерного палива Westinghouse. Це вже четверта атомна електростанція, яку переводять із російського палива на американське. Про це повідомив Енергоатом.

"Свіже ядерне паливо Westinghouse для двох енергоблоків ХАЕС із реакторами ВВЕР-1000 вже на майданчику станції. Відтепер усі вітчизняні атомні електростанції використовуватимуть американські тепловидільні збірки. Їх завантажать в реактори Хмельницької АЕС вже цього року – під час планово-попереджувальних ремонтів", – поінформували в компанії.

Дотепер два блоки ХАЕС працювали на російському паливі, закупленому ще до повномасштабного вторгнення РФ. Після 24 лютого 2022 року Енергоатом повністю припинив співпрацю з країною-агресоркою.

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У Мелітополі злетів у повітря ворожий склад боєприпасів

"Компанія провела низку технічних робіт, а також придбала необхідне обладнання, щоб усі українські атомні енергоблоки з реакторами ВВЕР-1000 та ВВЕР-440 працювали на ядерному паливі американської компанії Westinghouse", – заявили в Енергоатомі.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області за минулу добу пролунало щонайменше два вибухи. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Минулої ночі вибух зафіксовано в Токмаку неподалік району КШЗ, який окупанти перетворили на свою військову базу. А вчора "бавовнило" в Мелітополі – злетів в повітря склад БК в тимчасово окупованому місті та машина, яка привезла боєприпаси", – повідомив Федоров.

Британія надасть Україні понад 10 тисяч безпілотників

Велика Британія посилює підтримку України, надаючи пакет підтримки в розмірі 325 млн фунтів на передові безпілотні літальні системи для боротьби з незаконним вторгненням Росії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Збільшення запланованого пакета фінансування з 200 мільйонів фунтів, оголошених прем’єр-міністром у січні, до 325 мільйонів фунтів, дозволить забезпечити придбання понад 10 тисяч безпілотних систем, більшість з яких – FPV-дрони, 1000 дронів-камікадзе британської розробки, а також розвідувальні та морські дрони.

ОСУВ "Таврія" за добу нейтралізували 305 безпілотників за добу

За минулу добу в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" відбулося 52 бойові зіткнення. Ворог завдав 18 авіаударів, 114 ударів дронами-камікадзе, вчинив 1142 артобстріли. Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

За даними генерала, загальні втрати противника склали: 360 осіб (убитими й пораненими), 27 одиниць озброєння та техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 2 танки, 7 бойових бронемашин, 3 артсистеми, 1 засіб ППО, 13 автомобілів та одиниця спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 305 БпЛА різних типів. Також Сили оборони України знищили ще один склад паливо-мастильних матеріалів ворога.

"Дякую за влучність нашим воїнам, зокрема тим, які знищили російський зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор-М-2" та автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель", – додав Олександр Тарнавський.