Переможні новини 784-го дня війни: удар по військовому аеродрому в Джанкої, знищення Мі-8 у Самарі та атака на авіазавод у Татарстані

Німеччина ініціює пошук додаткових засобів ППО для України

Уряд Німеччини 17 квітня виступив з ініціативою щодо пошуку та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони. Про це інформує Tagesschau.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус звернулися до партнерів по НАТО, Європейському Союзу, а також до третіх країн з ініціативою з якнайшвидшого надання Україні більшої допомоги із засобами ППО.

Речник МЗС наголосив на необхідності "ще раз серйозно подивитися на те, чи є в наявності додаткові системи, які можуть бути швидко надані Україні", адже "зараз необхідне негайне постачання".

Безпілотники атакували радіолокатор у Мордовії

Загоризонтний радіолокатор "Контейнер" у Мордовії, що за 680 км від кордону з Україною, зазнав атаки безпілотників. Уранці 17 квітня російське міноборони прозвітувало про збиття БПЛА над територіями Республіки Мордовія та Татарстану. Пізніше стало відомо, що українські безпілотники уразили 590-й окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, розташований в російському місті Ковилкіно у Мордовії. За даними джерел, це була спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України.

Ціллю безпілотників став загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер", що здатний виявляти цілі у радіусі до 3000 км на висоті понад 100 км. Відстань від українського кордону до місця ураження – близько 680 км.

У Джанкої лунали вибухи у районі військового аеродрому

У ніч на 17 квітня у тимчасово окупованому Джанкої у Криму пролунали вибухи в районі військового аеродрому. Місцеві телеграм-канали повідомляли про маштабну пожежу.

Моніторинговий канал "Кримський вітер" з посиланням на власні джерела повідомляє, про удар двома ракетами MGM-140 ATACMS по комплексу С-400 "Триумф".

"Другий удар прийшов по пункту прийому та ремонту військової техніки. На момент удару там перебували дві ПУ С-300, після чого почалась детонація боєприпасів. Також заявлено про 15 поранених і 22 зниклих безвісти", – повідомляє "Кримський вітер".

Фото: Кримський вітер

С-300 на аеродромі у Джанкої після ракетного удару

Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко в етері телеканалу "Еспресо заявив, що на аеродромі в Джанкої розташована більшість ударних і транспортно-бойових вертольотів, які ворог використовує на окупованих територіях.

"Військовий аеродром у Джанкої належить 39-му вертолітному полку 4-ї Повітряної армії Південного військового округу РФ. Цей аеродром відомий тим, що на ньому розташована більшість ударних і транспортно-бойових вертольотів, які ворог використовує на окупованих територіях, на півдні нашої держави. На цьому летовищі перебуває від 20 до 40 повітряних апаратів. Переважно, це вертольоти Мі-8, Мі-28, Ка-52", – пояснив Риженко.

Дрони ГУР атакували авіазавод у Татарстані

Головне управління розвідки МО 17 квітня атакувало безпілотниками авіаційний завод у російському Татарстані. Як повідомляє LIGA.net з посиланням на власне джерело, ціллю став авіазавод ім. Горбунова у Казані, де ворог виготовляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що перед вибухами спрацювала сирена повітряної тривоги в районі казанського авіаційного заводу. Одночасно з сиреною розпочалася евакуація персоналу з території підприємства.

На аеродромі в Самарі знищили Мі-8

У Головному управлінні розвідки повідомили, що у середу, 17 квітня, у російському місті Самара було знищено транспортний вертоліт Мі-8. Вертоліт знищили на аеродромі "Кряж"

"Агресор використовував вказаний гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї та особового складу", – наголосили в ГУР та додали, що вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.