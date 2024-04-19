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Огляд

Переможні новини 786-го дня війни: Повітряні Сили вперше збили носій крилатих ракет Ту-22М3, німецький виробник дронів відкрив завод Україні

Зіновія Воронович
19 квітня, 2024 п'ятниця
20:00
Перемога України переможні новини

Повітряні Сили України збили російський Ту-22М3 за 300 км від кордону України, німецька компанія відкрила в Україні завод з виробництва безпілотників

Країни G7 працюватимуть над посиленням української ППО

Країни Великої сімки працюватимуть над посиленням протиповітряної оборони України. Про це йдеться у заяві міністрів закордонних справ Великої сімки, оприлюдненій за підсумками зустрічі на Кіпрі.

"Ми висловлюємо нашу рішучість, зокрема, посилити можливості протиповітряної оборони України, щоб врятувати життя і захистити критично важливу інфраструктуру", – йдеться у заяві.

У G7 також заявили, що підтримують зусилля, "спрямовані на допомогу Україні в розбудові майбутніх збройних сил, здатних до самооборони та стримування будь-якої агресії".

Над Росією збили бомбардувальник Ту-22М3

Вранці 19 квітня у Ставропольському краї РФ упав стратегічний бомбардувальник Ту-22м3, який запускав по Україні ракети Х-22/Х-32. І хоча в РФ заявили, що причиною падіння стали технічні несправності, Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття ворожого літака у співпраці з ГУР МО України.

В ГУР поінформували, що ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 км від України. Очільник ГУР Кирило Буданов зазначив, що Ту-22МЗ було знищено системою, розробленою з нуля. 

"Застосовуються різні системи. Цього разу ми застосували те, що ми зробили з нуля зі старих складових. Дещо модернізували. Інженери гарно попрацювали, повірте", – сказав він. 

Фото: Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров


Найбільше метпідприємство України нарощує виробництво

Пресслужба меткомбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомила про запуск додаткових коксових батарей, що дасть підприємству змогу збільшити виробництво й кількість робочих місць

"Якщо раніше ми працювали лише на 25% потужності, то тепер з кожним днем підприємство поступово збільшує рівень виробництва. Це своєю чергою приведе до зростання кількості робочих місць та збільшення обсягу податків для нашого рідного міста та економіки України", – йдеться у повідомленні.

Запуск третьої та четвертої коксових батарей заплановано на 21–24 квітня.

Німецька компанія відкрила в Україні завод з виробництва безпілотників

Німецька компанія Quantum-Systems GmbH відкрила в Україні завод, який зможе виробляти до 1000 БПЛА на рік, а також запасних частин до них. Про це повідомляє InVenture.

У Quantum-Systems повідомили, що до кінця року на підприємстві працюватимуть близько 100 осіб. Компанія інвестує у підприємство до €6 млн протягом наступних двох років.

Quantum Systems заснована в 2015 році і має штаб-квартиру в спеціальному аеропорту "Оберпфаффенхофен", за 20 км на захід від Мюнхена. Спеціалізується на розробці, проєктуванні та виробництві малих безпілотних літальних апаратів. 

Теги:
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