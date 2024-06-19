Переможні новини 847-го дня війни: прикордонники приземлили ворожий дрон з цінною інформацією на флешці, у проєкті бюджету ЄС на 2025 рік € 15,2 млрд для України

Ворожий "Ланцет" знищили у небі FPV-дроном

В арсеналі ЗСУ – перший зафіксований випадок збиття ворожого дрона-камікадзе "Ланцет" FPV-дроном. Вистежили уразили баражуючий снаряд пілоти підрозділу Signum 93-ї бригади "Холодний Яр". Про це повідомили на сторінці бригади та оприлюднили відео.

"Для багатьох вже не є секретом той факт, що в останні місяці сили оборони почали ефективно використовувати FPV-дрони як засоби протиповітряної боротьби з ворожими безпілотниками типу "Зала" та "Орлан". А ми виявили "Ланцет" – російський дрон-камікадзе – та пошкодили його повітряним підривом при стрімкому зниженні на ймовірну ціль. Це призвело до його падіння та розриву в полі, не причинивши нікому шкоди", – кажуть у Signum.

Головний редактор Defence Express Олег Катков пояснив, що факт збиття російського "Ланцета" FPV-дроном це більше виняток, аніж закономірність й тут важлива майстерність та вдача оператора.

"Перехоплення "Ланцета" відбулося на зустрічних швидкостях, тобто "Ланцет" летів зі швидкістю понад сотню кілометрів і навіть якщо FPV-дрон мав нульову горизонтальну швидкість, у оператора було обмаль часу, щоб вийти на ту точку, де їхні траєкторії зійдуться. Це дійсно, по-перше, говорить про виключну майстерність оператора", – пояснив головний редактор Defence Express.

Україна та ЄС узгодили текст безпекової угоди

19 червня, українська та європейська сторони провели завершальний раунд переговорів щодо угоди про гарантії безпеки, у результаті яких ЄС і Україна узгодили текст документа. Про це повідомляє Офіс президента України.

"Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів завершальний раунд переговорів щодо безпекової угоди з ЄС із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом", – йдеться у повідомленні ОП.

В ОП підкреслюють, що двосторонню угоду про безпеку з Європейським Союзом Київ підпише на виконання Спільної декларації про підтримку України, яку ЄС і держави G7 схвалили у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Прикордонники перехопили ворожий дрон з цінною інформацією

Бійцям "Сталевого кордону" вдалось перехопити і приземлити ворожий дрон, всередині якого виявилась флешка з відео позицій, з яких його було запущено. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Ворожий дрон із цінною інформацією вдалося перехопити й посадити на Харківщині прикордонникам "Сталевого кордону". І, як виявилося, цінним був не стільки сам безпілотник, скільки відеозаписи, що містилися на його флешці – адже, через брак професіоналізму, оператор цього БпЛА зафільмував власні стартові позиції", – повідомили у ДПСУ.

Вивчивши карту пам’яті, бійці дізнались подробиці розташування ворожих сил у будівлях російського пункту пропуску "Шебекіно".

"Логічно, що невдовзі по цих позиціях полетіли наші дрони-камікадзе", – додали прикордонники.

У бюджеті ЄС на 2025 рік 15,5 млрд євро для України

Європейська комісія подала на затвердження проєкт бюджету Євросоюзу на 2025 рік на 199,7 млрд євро, повідомляє Liga.net.

Для України у проєкті бюджету передбачено 4,3 млрд євро грантів у межах Ukraine Facility та 10,9 млрд євро кредитів/

Найбільші витрати у бюджеті ЄС на наступний рік передбачені на Єдину сільськогосподарську політику. На них збираються виділити 53,8 млрд євро.

Французька компанія анонсувала створення з Укроборонпромом СП в Україні

Французька збройова компанія Thales підписала на виставці Eurosatory три угоди з українським оборонпромом під егідою Міністерства збройних сил Франції та Міністерства стратегічних галузей промисловості України.

"Ці угоди спрямовані на посилення оперативної підтримки передових операцій Збройних сил України та зміцнення місцевої обороноздатності", – повідомляють у компанії.

Співпраця стосуватиметься радіоелектронної боротьби, тактичного зв’язку, систем протиповітряної оборони та радарів, а також безпілотних літальних системи.

Дві з трьох угод підписані з Укроборонпромом. Зокрема, йдеться про намір Thales створити спільне підприємство в Україні, яке спеціалізуватиметься, зокрема, на засобах радіоелектронної боротьби.