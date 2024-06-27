Переможні новини 855-го дня війни: Україна підписала безпекову угоду з ЄС, росіяни втратили понад пів сотні танків і 95% особового складу однієї з бригад

Україна підписала безпекову угоду з ЄС, а також з Естонією та Литвою

Володимир Зеленський 27 червня у Брюсселі підписав низку угод про гарантії безпеки для України. Свій візит до Брюсселя президент України описав у Telegram. Він розповів, що зустрінеться з очільниками Євросоюзу та держав-членів та проведе двосторонні перемовини.

"Ми підпишемо одразу три безпекові угоди, одна з яких – із Європейським Союзом загалом. Вона вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині. Кожен крок – заради наближення нашої історичної мети – миру та процвітання у спільному європейському домі", – наголосив Зеленський.

Документ закріплює зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині. Зобов'язання ЄС у галузі безпеки включають передбачувану, довгострокову та сталу підтримку у сфері безпеки та оборони України: надання зброї, організація військових навчань, допомога у розмінуванні, співпраця в оборонному виробництві тощо.

Інші пункти угоди: підвищення стійкості до кібер- і гібридних загроз, протимінна діяльність, реформування сектору цивільної безпеки та підтримка правоохоронних органів, протидія розповсюдженню вогнепальної зброї, підтримка енергетичної та ядерної безпеки, обмін розвідувальними даними та супутниковими знімками.

У договорі гарантується не тільки підтримка оборони України, а й макрофінансова, гуманітарна допомога, підтримка в проведенні реконструкції та реформ. Своєю чергою Україна бере на себе зобов'язання проводити подальші реформи, посилити заходи прозорості та підзвітності щодо отриманої допомоги, а також робити внесок у безпеку ЄС і його членів.

Президент України також підписав безпекову угоду з Естонією. У ній зафіксовано, що Естонія різнобічно підтримуватиме Україну впродовж десяти років, поки діє документ. Також естонський уряд виділятиме щонайменше 0,25 % ВВП щороку впродовж 2024-2027 років на військову підтримку України.

Угода закріплює й окремі компоненти військової допомоги. Йдеться про типи озброєння, які надає Естонія, а саме: артилерію (гаубиці 122-мм та 155-мм калібру), протитанкові ракетні комплекси, ракети й міни, гвинтівки Carl Gustaf, гранатомети, безпілотні системи та засоби РЕБ.

Україна отримала майже 2 млрд євро від ЄС

Україна отримала 1,9 млрд євро фінансування від Євросоюзу у межах Ukraine Facility. Наступні транші у межах ініціативи Україна отримуватиме щоквартально, повідомило міністерство фінансів.

З початку повномасштабного вторгнення ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги. У мінфіні кажуть, що ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності, а також дозволяють забезпечувати фінансування пріоритетних бюджетних потреб.

"ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати вирішальну роль у пришвидшенні нашої перемоги та зміцненні економічної стійкості країни”, – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Українські дрони знищили майже 800 одиниць техніки, в тому числі пів сотні танків

У рамках Армії дронів ударні підрозділи вразили 778 одиниць російської техніки за два тижні. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Оператори ударних підрозділів знищили 51 танк, 175 гармат, 73 бойові броньовані машини, 18 артилерійських установок, 777 опорних пунктів і 4 реактивні системи залпового вогню. Також ударні дрони ліквідували живу силу окупантів – 330 загарбників.

"Щоденно вони знищують російську техніку, а ми щотижня публікуємо їхні результати. "Пташки" підбивають ворожі танки, бойові броньовані машини, артилерію, склади з боєприпасами й опорні пункти та знижують бойовий потенціал ворога", – зазначив Федоров.

Росія втратила цілу бригаду у "м'ясному штурмі"

На Запоріжжі мотострілецька бригада РФ втратила у "м'ясному штурмі" 95% особового складу. За даними агента партизанського руху "Атеш" втрат на Запорізькому напрямку зазнала 38-ма окрема мотострілецька бригада окупантів.

"Агент "Атеш" з-поміж військовослужбовців 38-ї ОМБр РФ повідомив про те, що на Запорізькому напрямку вкрай жахлива ситуація. У районі бойових дій біля населеного пункту Мирне російські командири відправляють свої підрозділи на "м'ясні" штурми. Під час одного з таких штурмів за участі 38-ї ОМБр, підрозділ втратив 95% особового складу", – повідомили партизани.

Також агент наголосив, що такі випадки не є одиничними на цій ділянці фронту.

"Акти саботажу допоможуть примножити втрати серед особового складу", – додають в "Атеш".