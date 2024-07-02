Переможні новини 860-го дня війни: українські літаки успішно атакували склад боєприпасів у Криму, а в російському Курську горіла військова база

У Нідерландах видали дозвіл на експорт F-16 до України

Про це міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила в листі Палату представників в останній робочий день кабінету міністрів, передає Укрінформ.

“22 грудня 2023 року та 5 лютого 2024 року Палату було поінформовано про розвиток подій щодо підготовки та доставлення в Україну 24 голландських F-16. На додаток до попередньої інформації щодо поставок товарів військового призначення в Україну від 13 червня, я також від імені міністра закордонних справ та міністра зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва повідомляю, що незабаром відбудеться поставка перших літаків. Інформуємо Палату, що необхідний дозвіл на експорт військової техніки в Україну видано”, - написала Оллонґрен.

F-16 будуть доставлені “незабаром”, йдеться у листі. Палата представників проінформують про це конфіденційно.

У Росії заявили про атаку безпілотників на дві області і Крим

У вівторок, 2 липня, міністерство оборони Росії відзвітувало, що протягом ночі їхні сили ППО нібито знищили низку безпілотників над територіями двох областей РФ й окупованого Криму.

Про це йдеться у зведенні російського відомства.

Зазначається, що протягом минулої ночі на території Російської Федерації черговими засобами ППО начебто було перехоплено та знищено 11 безпілотників.

Так, по 4 безпілотними буцімто збили над територіями Білгородської і Брянської областей та ще три - над Кримом.

В атаці росіяни традиційно звинувачують українську сторону.

Збірка українського поета Сливинського потрапила у шортлист Премії Волкотта у США

Переклад англійською збірки Winter King ("Зимовий король") українського поета і перекладача Остапа Сливинського опинився у шортлисті Премії The Derek Walcott Prize for Poetry 2024.

Про це повідомляє "Читомо".

Поетична збірка "Зимовий король" українського автора Остапа Сливинського англійською мовою вийшла у видавництві Lost Horse Press з назвою Winter King. Її переклали Віталій Чернецький та Ірина Шувалова. Тепер збірка увійшла до короткого списку Премії The Derek Walcott Prize for Poetry ("Премія Дерека Волкотта за поезію").

Світовий банк визначив Україну як державу з рівнем доходу вище за середній

Про це йдеться у класифікації країн Світового банку.

"Група Світового банку розподіляє країни світу на чотири групи за рівнем доходу: низький, нижче середнього, вище середнього та високий. Класифікація оновлюється щороку 1 липня на основі ВНД на душу населення за попередній календарний рік", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Світовому банку, підвищення класифікації України стало результатом відновлення економічного зростання у 2023 році. Так, у 2023 році реальний ВВП України зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році. Також на підвищення класифікації України вплинуло скорочення населення, яке з початку вторгнення з боку Росії зменшилося більш ніж на 15%.

Українські пілоти уразили ворожий склад боєприпасів у Криму

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його словами, 1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів ворога в Криму.

"Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника", - написав Олещук.

У російському Курську спалахнула масштабна пожежа: ймовірно, горить військова база

У центрі російського Курська спалахнула масштабна пожежа. У мережі повідомляють, начебто палає центральна авіаційна технічна база.

Про пожежу написав т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.

"В цей час іде гасіння пожежі в центрі Курська. На місці працює 10 одиниць спеціальної техніки і 60 осіб особового складу МНС Росії по Курській області", - написав він.

За інформацією OSINT-дослідників, у Курську палає 3754-та центральна авіаційна технічна база, військова частина 13830.

Українська армія, мабуть, є найбільш розвиненою у Європі, - євродепутатка Хюбнер

Депутатка Європейського парламенту Данута Хюбнер заявила, що Україна навіть під час війни розвиває свій виробничий та технологічний потенціал, тому, ймовірно, має одну з найрозвиненіших армій у Європі.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Еспресо.

За її словами, ЄС, як і Україна, потребує союзу зі США, а НАТО вона назвала "рецептом безпеки".

"Але Європа також повинна будувати свій виробничий потенціал. Тут Україна є добрим прикладом, бо ви також під час війни розвиваєте цей виробничий, технологічний потенціал, удосконалення, мабуть, ви є найбільш розвиненою армією в Європі", - сказала євродепутатка.

Гауляйтера "ЛНР" Пасічника заочно засудили до 12 років тюрми

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За сукупністю вчинених злочинів суд призначив Пасічнику 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Також злочинця позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади, установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності строком на 13 років.

За матеріалами справи, напередодні 24 лютого 2022 року Пасічник підписав так званий "договір про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між терористичною організацією "ЛНР" та Москвою.

"У подальшому Кремль використав такі рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення на територію України. Згодом Пасічник організовував псевдореферендум щодо "приєднання" тимчасово окупованої частини території Луганщини до країни-агресора", - зазначають слідчі.

За підсумками фейкового плебісциту він підписав з Путіним "угоду про входження регіону" до складу РФ.

А вже після цього гауляйтер Луганщини організував участь тимчасово захоплених громад у російських "виборах до законодавчих органів влади".

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Пасічника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

ВМС: за місяць росіяни втратили близько 60 плавзасобів на півдні

Речник Військово-Морських Сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що окупанти втратили на півдні майже 60 плавзасобів.

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Минулого місяця спочатку підрахунку, а я не впевнений що рахували весь місяць, окупанти втратили 62 плавзасоби. Це зазвичай якісь швидкісні катери або човники на кілька осіб, які потрібні для пересування лівим берегом. Там багато таких локацій, де фактично тільки на човнах можна пересуватися. Там як у Венеції, можна сказати. Раніше їх використовували так само для спроб перейти Дніпро, перекинутись на якісь острови. Це припущення, але дійсно, 62 човни вони втратили. При цьому, що це штурмові дії на річці, а на морі взагалі інша картина. Там такі варіанти просто не проходять. Узбережжя охороняється", - зазначив він.

Сполучені Штати Америки невдовзі оголосять новий пакет озброєнь для України

США невдовзі оголосять новий пакет озброєнь для України на понад 2,3 млрд доларів

Про це міністр оборони США Ллойд Остін сказав на зустрічі з українським міністром оборони Рустемом Умєровим у Вашингтоні, повідомляє "Голос Америки".

Як зазначив у вечірньому зверненні 2 липня президент України Володимир Зеленський, він також доручив міністру оборони України, який зараз перебуває в Америці з візитом, "отримати конкретні дати: коли будуть поставлені ті додаткові системи Patriot, про які у нас домовленість із партнерами".