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ВМС: за місяць росіяни втратили близько 60 плавзасобів на півдні

2 липня, 2024 вiвторок
17:35
Війна з Росією катер РФ "Суворовец"

Речник Військово-Морських Сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що  окупанти втратили на півдні майже 60 плавзасобів

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Про це він розповів у етері Еспресо.

"Минулого місяця з початку підрахунку, а я не впевнений, що рахували весь місяць, окупанти втратили 62 плавзасоби. Це зазвичай якісь швидкісні катери або човники на кілька осіб, які потрібні для пересування лівим берегом. Там багато таких локацій, де фактично тільки на човнах можна пересуватися. Там, як у Венеції, можна сказати. Раніше їх використовували так само для спроб перейти Дніпро, перекинутись на якісь острови. Це припущення, але дійсно, 62 човни вони втратили. При цьому, що це штурмові дії на річці, а на морі взагалі інша картина. Там такі варіанти просто не проходять. Узбережжя охороняється", - зазначив він.

Повномасштабна операція з висадкою морського десанту РФ неможлива, каже Плетенчук.

"По-перше, вже немає тих спроможностей, які були на початку повномасштабного вторгнення. Залишається п’ять великих десантних кораблів з 13, з якими вони починали повномасштабне вторгнення. З п’ятьма вони тим більше не зможуть підійти до узбережжя, тому що ці кораблі просто будуть знищені, як і їхній флагман. По-третє, такі операції не є фактично самостійним видом операції. Це лише на зустріч сухопутному компоненту, коли триває загальновійськова операція і на суходолі є якісь успіхи. Але успіху там у них немає, бо вони стикнулися з Дніпром і все. Тому варіантів, що вони будуть висаджуватись, немає. Загроза залишається та сама, що й раніше - повітряна складова", - резюмував він.

  • Станом на ранок вівторка, 2 липня, у Чорному морі на чергуванні перебувають сім військових кораблів РФ, один з них є носієм крилатих ракет "Калібр", але ракети на судні відсутні.

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
ВМСУ
окуповані території
окупанти
Військові новини
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