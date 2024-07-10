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Огляд

Переможні новини 864-го дня війни: F-16 уже прямують в Україну, наші спецпризначенці за два тижні уразили понад дві сотні ворожих фортифікацій

10 липня, 2024 середа
20:00
Перемога України переможні новини

Блінкен заявив, що передача винищувачів F-16 Україні уже відбувається, СБУ оприлюднила список ворожої техніки, яку їм вдалось уразити за два тижні

Зміст

НАТО надасть Україні базове фінансування на 40 мільярдів євро

Країни-члени НАТО на саміті оголосять про надання Україні мінімального базового фінансування у розмірі 40 мільярдів євро протягом 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Такоє члени Альянсу оголосять про свої наміри забезпечити сталий рівень допомоги Україні в галузі безпеки для досягнення нею перемоги.

"Сполучені Штати з гордістю підтримують ці зусилля.  Наші внески Україні на виконання цього зобов'язання будуть зроблені за рахунок коштів, вже виділених Конгресом у додатковому бюджеті на національну безпеку, який президент Байден підписав у законі у квітні", – йдеться у повідомленні Білого дому.

Блінкен заявив, що передача F-16 Україні уже відбувається

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час форуму НАТО заявив, що Данія та Нідерланди вже почали процес передачі винищувачів F-16 для України. 

"Я також радий оголосити, що поки ми говоримо, здійснюється передача (Україні, – ред.) літаків F-16 з Данії та Нідерландів", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що ці винищувачі літатимуть в небі над Україною вже цього літа, "щоб забезпечити, що Україна може продовжувати ефективно захищати себе". 

Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю

Фото: Siły Powietrzne


З окупованої частини Херсонщини вдалось повернути ще 7 дітей

З тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося врятувати ще 7 дітей та їхні родини. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути шість хлопчиків та одну дівчинку. Це діти віком від 9 до 17 років.

"Діти та їхні батьки з жахом розповіли про те, що їм довелося пережити на тимчасово окупованій Херсонщині. Це – знущання, обшуки й погрози. На щастя, зараз вже діти й дорослі в безпеці, попереду в них тривалий процес відновлення. Вони отримують необхідну медичну та психологічну допомогу", – написав голова області.

Спецпризначенці СБУ за два тижні уразили кілька сотень одиниць ворожої техніки

Як повідомляє Служба безпеки України, за два тижні ударні дрони та іншими вогневими засобами спецпризначенці Служби безпеки вразили кілька сотень одиниць ворожої техніки та знищили 485 окупантів.

Зокрема, спецпризначенцям вдалось вразити 30 танків, 43 ББМ, 56 артсистем і РСЗВ, 12 систем ППО, 8 засобів РЕБ/РЕР, 461 одиницю автотранспорту. Крім того, вони вразили 235 ворожих фортифікаційних споруд та вогневих позицій та  11 складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

Безкоштовний роумінг для українців продовжили ще на рік

Угоду між 22 європейськими та сімома українськими телекомунікаційними операторами щодо безоплатного роумінгу продовжено ще на 12 місяців. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

"Комісія вітає п’яте продовження ще на дванадцять місяців добровільної угоди між 22 європейськими та сімома українськими телекомунікаційними операторами, яка має на меті забезпечити біженцям з України можливість залишатися на зв’язку", – йдеться у повідомленні.

Теги:
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ЄС
СБУ
Нідерланди
Данія
Херсонщина
Війна з Росією
окуповані території
НАТО
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Військові новини
допомога Україні
втрати окупантів
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