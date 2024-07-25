Переможні новини 883-го дня війни: Данія й Нідерланди відправлять 14 танків Leopard, Іспанія передасть ЗРК Hawk, а оборонні рубежі на Херсонщині завершені вже на 97%

Іспанія передасть Україні ЗРК Hawk

У середу, 24 липня, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час робочої розмови в режимі відеоконференції зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим анонсувала, що Іспанія планує забезпечити у вересні повністю готову зенітну батарею Hawk в Україні. Це підвищить потужність протиповітряної оборони ЗСУ.

Вона також розповіла про прогрес у підготовці українських військових – вже вдалося підготувати 5 тисяч військових.

Також Роблес наголосила на важливості гуманітарної підтримки України. Іспанія забезпечить полегшений трансфер із Польщі для дітей-сиріт і родичів українських військових, щоб вони могли провести кілька днів у Іспанії.

Правоохоронці затримали організаторів агентурної групи ФСБ, що готували теракти в Україні та Євросоюзі

Під час комплексних заходів на Прикарпатті правоохоронці затримали організатора агентурної групи та його спільника. Чоловіки діяли у складі угруповання, діяльність якого дистанційно координували кадрові співробітники спецслужби РФ.

"До складу злочинної групи входило 19 осіб, які були розосереджені по місцях проживання в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Полтавській областях та у Запоріжжі", – йдеться у повідомленні.

Основними цілями ворога були торгові центри, автозаправні станції, аптеки та ринки в Україні, Польщі та країнах Балтії. Правоохоронці встановили, що для того, щоб відправили "підпалювачів" за кордон, організатори готували для них підроблені документи, зокрема паспорти, водійські права, дипломи про освіту та медкартки, оформлені на третіх осіб.

Наразі організатору агентурної групи та його спільнику повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Нідерланди та Данія відправлять в Україну 14 танків Leopard 2А4 цього літа

Цього літа Нідерланди та Данія відправлять в Україну 14 танків Leopard 2А4, які закупили минулого року: їх вже відремонтували та завершують випробовувати.

14 танків Leopard 2A4, які країни закупили для України, були вживані. Бойові машини капітально відремонтувала німецька компанія Rheinmetall.

Зазначається, що 24 та 25 липня останні 2 Leopard проходять перевірочні випробування в рамках доставки. Перші 12 танків вже передані на відправку. Усі 14 танків будуть доставлені одночасно до кінця літа.

У відомстві зазначають, що Leopard 2A4 може допомогти Україні отримати перевагу на полі бою. Танки мають велику вогневу міць, забезпечують хороший захист екіпажу та швидкісні.

Велика Британія закуповує багатоцільові ракети Martlet і передасть частину Україні

Велика Британія закуповує для своїх збройних сил багатоцільові ракети Martlet, а частину з них передасть Україні.

Зазначається, що замовлення вартістю 176 млн фунтів стерлінгів (майже 227 млн доларів) передбачає оснащення поточних і майбутніх засобів протиповітряної оборони британської армії. Зокрема бойових машини Stormer, а також морську протиповітряну ракетну систему Королівського флоту Martlet, розгорнуту з вертольотів Wildcat.

Відповідний контракт на постачання був підписаний з британською компанією Thales UK, яка здійснює виробництво ракет Martlet (LMM). У міноборони Британії кажуть, що сотні ракет LMM також передадуть на потреби Збройних сил України: ці ракети забезпечують боротьбу з такими загрозами, як дрони, вертольоти, інші літаки та невеликі швидкісні морські цілі.

Оборонні рубежі на Херсонщині завершені вже на 97%

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Херсонській області будівельні роботи зі зведення фортифікаційних споруд наразі виконані вже на 97%.

Прем'єр відвідав Херсонщину та оглянув процес будівництва фортифікаційних споруд.

"Зведення фортифікацій – пріоритетне завдання для кожного керівника прифронтових регіонів. На його реалізацію Уряд цьогоріч виділив Херсонській області понад 2 млрд грн", – додав Шмигаль.