Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Перемога України Переможні новини 883-го дня війни: Данія й Нідерланди відправлять 14 танків Leopard, Іспанія передасть ЗРК Hawk, а оборонні рубежі на Херсонщині завершені вже на 97%
Огляд

Переможні новини 883-го дня війни: Данія й Нідерланди відправлять 14 танків Leopard, Іспанія передасть ЗРК Hawk, а оборонні рубежі на Херсонщині завершені вже на 97%

Андріана Стахів
25 липня, 2024 четвер
20:20
Перемога України переможні новини

Данія й Нідерланди відправлять 14 танків Leopard цього літа, Іспанія у вересні передасть ЗРК Hawk, а оборонні рубежі на Херсонщині завершені вже на 97%

Зміст

Іспанія передасть Україні ЗРК Hawk

У середу, 24 липня, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час робочої розмови в режимі відеоконференції зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим анонсувала, що Іспанія планує забезпечити у вересні повністю готову зенітну батарею Hawk в Україні. Це підвищить потужність протиповітряної оборони ЗСУ.

Вона також розповіла про прогрес у підготовці українських військових – вже вдалося підготувати 5 тисяч військових. 

Також Роблес наголосила на важливості гуманітарної підтримки України. Іспанія забезпечить полегшений трансфер із Польщі для дітей-сиріт і родичів українських військових, щоб вони могли провести кілька днів у Іспанії.

Правоохоронці затримали організаторів агентурної групи ФСБ, що готували теракти в Україні та Євросоюзі

Під час комплексних заходів на Прикарпатті правоохоронці затримали організатора агентурної групи та його спільника. Чоловіки діяли у складі угруповання, діяльність якого дистанційно координували кадрові співробітники спецслужби РФ.

"До складу злочинної групи входило 19 осіб, які були розосереджені по місцях проживання в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Полтавській областях та у Запоріжжі", – йдеться у повідомленні.

Основними цілями ворога були торгові центри, автозаправні станції, аптеки та ринки в Україні, Польщі та країнах Балтії. Правоохоронці встановили, що для того, щоб відправили "підпалювачів" за кордон, організатори готували для них підроблені документи, зокрема паспорти, водійські права, дипломи про освіту та медкартки, оформлені на третіх осіб.

Наразі організатору агентурної групи та його спільнику повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Нідерланди та Данія відправлять в Україну 14 танків Leopard 2А4 цього літа

Цього літа Нідерланди та Данія відправлять в Україну 14 танків Leopard 2А4, які закупили минулого року: їх вже відремонтували та завершують випробовувати.

14 танків Leopard 2A4, які країни закупили для України, були вживані. Бойові машини капітально відремонтувала німецька компанія Rheinmetall. 

Зазначається, що 24 та 25 липня останні 2 Leopard проходять перевірочні випробування в рамках доставки. Перші 12 танків вже передані на відправку. Усі 14 танків будуть доставлені одночасно до кінця літа.

У відомстві зазначають, що Leopard 2A4 може допомогти Україні отримати перевагу на полі бою. Танки мають велику вогневу міць, забезпечують хороший захист екіпажу та швидкісні.

Велика Британія закуповує багатоцільові ракети Martlet і передасть частину Україні

Велика Британія закуповує для своїх збройних сил багатоцільові ракети Martlet, а частину з них передасть Україні.

Зазначається, що замовлення вартістю 176 млн фунтів стерлінгів (майже 227 млн доларів) передбачає оснащення поточних і майбутніх засобів протиповітряної оборони британської армії. Зокрема бойових машини Stormer, а також морську протиповітряну ракетну систему Королівського флоту Martlet, розгорнуту з вертольотів Wildcat. 

Відповідний контракт на постачання був підписаний з британською компанією Thales UK, яка здійснює виробництво ракет Martlet (LMM). У міноборони Британії кажуть, що сотні ракет LMM також передадуть на потреби Збройних сил України: ці ракети забезпечують боротьбу з такими загрозами, як дрони, вертольоти, інші літаки та невеликі швидкісні морські цілі.

Оборонні рубежі на Херсонщині завершені вже на 97%

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Херсонській області будівельні роботи зі зведення фортифікаційних споруд наразі виконані вже на 97%. 

Прем'єр відвідав Херсонщину та оглянув процес будівництва фортифікаційних споруд.

"Зведення фортифікацій – пріоритетне завдання для кожного керівника прифронтових регіонів. На його реалізацію Уряд цьогоріч виділив Херсонській області понад 2 млрд грн", – додав Шмигаль.

Теги:
Статті
Новини
Україна
зброя
СБУ
Нідерланди
Данія
Іспанія
Херсонщина
Війна з Росією
Нацгвардiя
зброя для України
Читайте також:
Резерв+
Автор Юлія Юліна
23 липня, 2024 вiвторок
У застосунок Резерв+ додали нову позначку: подробиці
Карта Покровськ Торецьк липень
Автор Богдан Бачинський
24 липня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 17-24 липня: Торецьк чи Покровськ – куди піде головний наступ росіян
Олексій Петров
Автор Олексій Петров
24 липня, 2024 середа
З мобілізованих "бусиками" виходять надійні воїни
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 44.52
    Продаж 45.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
25 липня
21:06
Аналітика
Сергій Згурець
Бойові дії на Курахівському та Покровському напрямках, а також скільки танків залишилося у ворога. Колонка Сергія Згурця
20:38
Володимир Зеленський
Україна готує кроки для виходу на більшу кількість і якість далекобійних дронів, - Зеленський
20:12
Оновлено
новини Львівщини
РФ атакувала Херсонщину: поранено водія авто гумдопомоги та подружжя
20:06
OPINION
Володимир Єрмоленко
Росія прагне занурити світ у непередбачуваний час
20:02
Литва прапор
Литва розробляє план масової евакуації населення на випадок війни
20:00
Аналітика
Бангладеш
Чи зміниться влада у Бангладеш внаслідок народних заворушень та чого очікувати після смерті сотень людей. Пояснюємо
19:57
Ексклюзив
Очільник РПЦ Гундяєв (Кирило) та Путін
Богослови з усього світу написали лист із пропозицією засудити патріарха Кирила за ідеологію "русского міра", - релігієзнавиця Филипович
19:52
Оновлено
кібератака
Хакери ГУР атакують російську банківську систему третю добу поспіль, - ЗМІ
19:38
Рада безпеки ООН
Україна відмовилася від участі у засіданні Радбезу ООН під головуванням РФ
19:38
електроенергія, відключення
Графіки вимкнень світла 26 липня діятимуть більшу частину добу: деталі
19:19
ВАКС
ВАКС зобовʼязав НАБУ здійснити антикорупційну перевірку щодо голови Укренерго
19:18
Залужний зустрівся з Усиком у посольстві України в Лондоні
19:13
імпорт електроенергії
Бізнес в Україні може не залежати від графіків вимкнень: у YASNO пояснили, що для цього потрібно
19:02
Оновлено
На війні загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій
18:56
Обстріл Харкова
Окупанти атакували житловий сектор села на Харківщині: є поранені
18:47
Південноукраїнська АЕС
Міненерго просить РНБО та СБУ притягнути до відповідальності тих, хто поширює фейки про аварію на Південноукраїнській АЕС
18:42
Камала Гарріс
Для номінування Гарріс у президенти США Демократична партія ухвалила нові правила
18:31
У Росії швидкість завантаження YouTube може знизитися на 70%
18:30
Аналітика
відновлення електропостачання
Дожити до осені: чи справді з вересня перестануть відключати світло та чому за кордон потрапляють українські кіловати
18:29
Оновлено
У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон
18:26
стрічка "Смак свободи"
Український фільм "Смак свободи" покажуть у Малайзії
18:22
Метро "Деміївська" (Київ"
Підтоплення тунелів: запобіжний захід обрали в.о. начальника Київського метрополітену
18:16
Ексклюзив
Софія Федина
Нардепка Федина розповіла, хто блокує проєкт про заборону УПЦ (МП)
18:13
медичний канабіс
В Україні запроваджують систему регулювання обігу медичного канабісу
18:07
OPINION
Михайло Гончар
Візит Кулеби до Китаю. Питань більше, ніж відповідей
17:59
Оновлено
Шахед
Румунія заявила про падіння на її території уламків російського "шахеда". У НАТО відреагували
17:56
У Дніпрі затримали двох підозрюваних у вбивстві громадського активіста
17:45
Радослав Сікорський
ЄС може створити для військовозобов'язаних українців такі умови, які стимулюватимуть їх повертатися, – глава МЗС Польщі
17:36
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Українські бійці вирвались з оточення під Прогресом, - DeepState
17:34
тюрма
В Україні на 15 років засудили агента РФ, який злив ворогу дані про тренувальний центр ЗСУ на Харківщині
17:30
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:17
НБУ
НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%
17:10
Ексклюзив
У Defense Express пояснили, чи зможе РФ разом із Китаєм побудувати тунель під Керченською протокою
17:05
Ґлен Павелл
Зірка "Топ Ґан" Ґлен Павелл відповів, чи зʼявиться в третій частині фільму
17:02
тарифи на електроенергію, лічильник
Зеленський відповів на петицію щодо заборони підвищувати тарифи на світло під час війни
17:02
ССО ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксовано 103 боєзіткнення, росіяни посилили наступальні дії на двох напрямках
16:40
Маріуполь
У Маріуполі росіяни планують привласнити ще 345 квартир, які належать українцям
16:38
"Ти - космос"
Український фільм "Ти — космос" покажуть на міжнародному кінофестивалі в Канаді
16:34
S.T.A.L.K.E.R. 2
Розробники відтермінували вихід гри S.T.A.L.K.E.R. 2: нова дата релізу
16:31
НБУ
Почала зростати: НБУ дав прогноз щодо рівня інфляції в Україні до кінця року
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV