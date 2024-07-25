Процес будівництва оборонних рубежів на Херсонщині завершено на 97%, - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прем'єр відвідав Херсонщину та оглянув процес будівництва фортифікаційних споруд. За його словами, у регіоні стан виконання будівельних робіт зі зведення оборонних рубежів наразі складає 97%.

"Зведення фортифікацій - пріоритетне завдання для кожного керівника прифронтових регіонів. На його реалізацію Уряд цьогоріч виділив Херсонській області понад 2 млрд грн", - додав Шмигаль.