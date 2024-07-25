Процес будівництва оборонних рубежів на Херсонщині завершено на 97%, - Шмигаль
У Херсонській області будівельні роботи зі зведення фортифікаційних споруд наразі виконано на 97%
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Прем'єр відвідав Херсонщину та оглянув процес будівництва фортифікаційних споруд. За його словами, у регіоні стан виконання будівельних робіт зі зведення оборонних рубежів наразі складає 97%.
"Зведення фортифікацій - пріоритетне завдання для кожного керівника прифронтових регіонів. На його реалізацію Уряд цьогоріч виділив Херсонській області понад 2 млрд грн", - додав Шмигаль.
- Зазначимо, що у квітні уряд виділив додаткові 5,6 млрд грн на зведення фортифікацій у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях.
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