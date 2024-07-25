Велика Британія закуповує багатоцільові ракети Martlet і передасть частину Україні
Велика Британія закуповує для своїх збройних сил багатоцільові ракети Martlet, частину з них передадуть Україні
Про це йдеться на сайті міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що замовлення вартістю 176 млн фунтів стерлінгів (майже 227 млн доларів) передбачає оснащення поточних і майбутніх засобів протиповітряної оборони британської армії. Зокрема бойових маши Stormer, а також морську протиповітряну ракетну систему Королівського флоту Martlet, розгорнуту з вертольотів Wildcat.
Відповідний контракт на постачання був підписаний з британською компанією Thales UK, яка здійснює виробництво ракет Martlet (LMM).
В повідомленні міноборони Британії йдеться, що сотні ракет LMM також передадуть на потреби Збройних сил України.
Зазначається, що ці ракети забезпечують боротьбу з такими загрозами, як дрони, вертольоти, інші літаки та невеликі швидкісні морські цілі.
Довідка: ракета Martlet є універсальною, оскільки вона оснащена напівактивним координатором цілі, яка наводиться по лазерному променю, повідомляє Мілітарний. Такий тип наведення дозволяє уражати як повітряні цілі, так і наземні, а також морські на дальностях від 5 до 9 км. Оскільки ракета має вагу 13 кг, довжину 1.4 метри та діаметр 76 мм, це дозволяє встановлювати велику кількість ракет в один пусковий контейнер.
- 25 липня стало відомо, що цього літа Нідерланди і Данія відправлять в Україну 14 танків Leopard 2А4, які закупили минулого року: їх вже відремонтували та довипробовують.
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