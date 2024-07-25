Велика Британія закуповує багатоцільові ракети Martlet і передасть частину Україні

Про це йдеться на сайті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що замовлення вартістю 176 млн фунтів стерлінгів (майже 227 млн доларів) передбачає оснащення поточних і майбутніх засобів протиповітряної оборони британської армії. Зокрема бойових маши Stormer, а також морську протиповітряну ракетну систему Королівського флоту Martlet, розгорнуту з вертольотів Wildcat.

Відповідний контракт на постачання був підписаний з британською компанією Thales UK, яка здійснює виробництво ракет Martlet (LMM).

В повідомленні міноборони Британії йдеться, що сотні ракет LMM також передадуть на потреби Збройних сил України.

Зазначається, що ці ракети забезпечують боротьбу з такими загрозами, як дрони, вертольоти, інші літаки та невеликі швидкісні морські цілі.

Довідка: ракета Martlet є універсальною, оскільки вона оснащена напівактивним координатором цілі, яка наводиться по лазерному променю, повідомляє Мілітарний. Такий тип наведення дозволяє уражати як повітряні цілі, так і наземні, а також морські на дальностях від 5 до 9 км. Оскільки ракета має вагу 13 кг, довжину 1.4 метри та діаметр 76 мм, це дозволяє встановлювати велику кількість ракет в один пусковий контейнер.