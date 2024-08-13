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Огляд

Переможні новини 902-го дня війни: у ще одному районі Курщини оголосили евакуацію, Сили оборони уразили 5 пунктів боєпостачань ворога на півдні України

Зіновія Воронович
13 серпня, 2024 вiвторок
20:00
Перемога України переможні новини

Сили оборони контролюють 74 населених пункти Курської області, РФ починає евакуацію у ще одному районі, на півдні України уразили 5 пунктів боєпостачань ворога

Зміст

Латвія передала Україні нову партію дронів

Латвія оголосила про передачу Україні чергових 500 безпілотників власного виробництва. Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

"Черговий пакет безпілотників готовий! Близько 500 безпілотників латвійського виробництва надаватимуть підтримку українцям у виконанні різноманітних бойових завдань", – написав він. 

Латвія входить до міжнародної коаліції дронів, яка працює в межах Контактної групи з питань оборони України. Загалом у її складі 14 країн: окрім Латвії й України, це Австралія, Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Німеччина, Франція та Швеція.

РФ оголосила евакуацію у ще одному районі Курської області

Голова Большесолдатського району Курської області Володимир Зайцев 13 серпня оголосив про збір даних людей, які потребують евакуації. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Шановні жителі Большесолдатського району! Дуже прошу всіх не панікувати та поважати один одного, а не поливати брудом. Я не зважаючи ні на що з першого дня до теперішнього часу перебуваю в районі. Роблю все, що в моїх силах: вивозимо мирне населення, допомагаємо військовим, допомагаємо продуктами, гасимо загоряння та багато іншого, - написав він. – Евакуації у нашому районі не було до сьогодні. Усі виїжджали самостійно, ніхто не перешкоджав. Сьогодні збираємо дані, хто все ж таки потребує евакуації".

За його словами, станом на 12 серпня заявок про евакуацію не надходило.

Сили оборони контролюють 74 населені пункти в РФ

Сил оборони продовжують просуватись у Курській області, під контролем уже  74 населені пункти. Про це у вечірньому зверненні 13 серпня заявив президент України Володимир Зеленський.

"Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється. Під контролем України 74 населені пункти. Там проводять перевірки та стабілізаційні заходи",  – поінформував Зеленський.

З окупованих території вдалось вивезти ще шістьох дітей

З тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей на підконтрольну територію України повернули шістьох дітей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

" Зі слів батьків, їхніх дітей змушували відвідувати російську школу та відзначати російські свята, тиснули, аби громадяни України отримали документи російського зразка. Окрім того, до родин у помешкання вривалися озброєні росіяни, які здійснювали безпідставні обшуки", – повідомив Лубінець.

Одна з повернутих родин вже відвідала Центр захисту прав дитини, де команда представників ГО, БФ та держорганів поспілкувалися щодо надання необхідної допомоги. Іншою родиною займалися працівники із регіонального представництва Черкаської області. Вони долучили до допомоги ГО "Об’єднання багатодітних родин "Крила" та "Карітас-Спес Україна".

Фото: Дмитро Лубінець


Зі слів батьків, їхніх дітей на окупованих територіях змушували відвідувати російську школу та відзначати російські свята, тиснули, аби громадяни України отримали документи російського зразка.

"Окрім того, до родин у помешкання вривалися озброєні росіяни, які здійснювали безпідставні обшуки. Відчуття безправності, обмеженості, усвідомлення того, яке майбутнє очікує на дітей, - стало поштовхом для виїзду", - каже Лубінець

ЗСУ можуть використовувати 20 видів бронемашин з захистом від мін

Міністерство оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ допустило до експлуатації близько 20 зразків бронемашин із захистом від мін і засідок.

Як повідомили у Міноборони, допуск до експлуатації отримали зразки бронемашин, випущені оборонними концернами США, Великої Британії, Австралії, Туреччини тощо. Водночас арсенал броньованих засобів війська поповнила й продукція українських виробників сектору ОВТ, створена за технологією MRAP.

Бронемашини, створені за принципом MRAP (від англ. Mine Resistant Ambush Protected– захист проти мін і засідок), складаються з капсули, що забезпечує захист особового складу в разі підриву. Двигун та колеса виконують роль вибухопоглинальних елементів, які беруть на себе всю кінетичну енергію від вибуху міни, зберігаючи цілісність модуля, пояснюють у Міноборони.

На півдні ворог втратив 5 польових пунктів боєпостачання за добу

За добу ворог втратив на півдні 41 одиницю озброєння та техніки, серед якої комплекс "Муром-М". Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

"Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 68 осіб", – йдеться у повідомленні. 

Ворог втратив 10 гармат, 2 міномети, 22 одиниці автобронетехніки, 4 розвідувальні БпЛА, мотоцикл, комплекс відеоспостереження "Муром-М" та човен.

"Уражено 5 польових пунктів боєпостачання, 7 бліндажів та генератор", – додають у Силах оборони півдня. 

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