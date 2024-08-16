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Переможні новини 905-го дня війни: в окупованому Криму лунали вибухи, а ЗСУ показали унікальні кадри наступу на Курську область

Катерина Бенюк
16 серпня, 2024 п'ятниця
19:00
Перемога України

Окупанти повідомляють про вибухи у Криму, а українські дрони Magura вразили 18 російських суден за півтора року

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Канада дозволила Україні використовувати надані танки та бронемашини на території РФ

Міністерство національної оборони Канади у четвер, 15 серпня, заявило, що Україна має дозвіл використовувати надану бронетехніку на території Росії.

Про це пише CBC News.

"Українці найкраще знають, як захищати свою батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхню спроможність", - заявила речниця міністерства оборони Канади Андре-Анн Пулен.

Вона також додала, що Канада не накладає "жодних географічних обмежень" на використання військового обладнання, яке країна передала на потреби української армії.

За інформацією видання, наразі невідомо, чи використовувалася канадська зброя на початку операції у Курській області РФ. 

Як пише CBC News, Канада передала Україні вісім танків Leopard 2A4, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки та сотні броньованих патрульних машин, а також кілька гаубиць М-777.

Військові показали кадри перших годин операції в Курській області

Українські військові показали унікальні кадри перших годин наступальної операції Сил оборони в Курській області 6 серпня 2024 року.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Командування Десантно-штурмових військ ЗС України опублікувало кадри перших годин операції ЗСУ в Курській області.

"Розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника, робота авіації, артилерії, полонені", - йдеться у повідомленні.

Пізніше 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ показала ще одне відео, на якому українські сили взяли в полон понад 50 російських військовослужбовців, а також знищили прикордонний пункт пропуску та прорвали лінію оборони ворога.

"Зустрівшись зі шквальним вогнем українських артилеристів та побачивши українські танки на території прикордонного пункту, росіяни прийняли правильне рішення - вивісити білий прапор і здатись українським воякам попрямувавши разом зі своїми пораненими в бік українського кордону", - пишуть військові.

Українські дрони Magura вразили 18 російських суден за півтора року

У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що ударні морські дрони українського виробництва MAGURA V5 за півтора року вразили 18 російських суден.

Про це повідомляє ГУР МО.

"Фактично чорноморський флот РФ у Криму капітулював. Усе найсучасніше і найнеобхідніше РФ уже вивела з Севастополя. Цей паралізований флот. Зараз він їсть гроші з бюджету РФ, хоча свої функції виконувати не може", - розповів командир спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” з позивним Тринадцятий.

Він також розповів, що українські розвідники атакували великі російські кораблі зграєю дронів - завдавали відразу п’ять і більше уражень, що спричиняло критичні пошкодження.

У ГУР зазначили, що ударний морський дрон українського виробництва MAGURA V5 здатний долати відстань понад 800 кілометрів. Його швидкість становить 80 км/год, а вага бойової частини - 250 кг.

У тимчасово окупованому Криму вночі 16 серпня лунали вибухи

Про це пише РИА Новости з посиланням на міноборони РФ.

Зазначається, що російська ППО нібито відбила атаку 12 ракет ATACMS, які намагалися атакувати Кримський міст.

Раніше про атаку повідомляв так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв. За його словами, у місті працювали сили ППО, а також Чорноморський флот РФ.

За інформацією Рятівної служби Севастополя, жодні цивільні об'єкти в місті не постраждали.

Російське міністерство оборони проінформувало, що сили ППО нібито знищили 5 БПЛА літакового типу над акваторією Чорного моря. Крім цього, було ліквідовано два безекіпажні катери, які прямували у напрямку Кримського півострова.

Крім цього, за даними каналу Astra, в окупованому Криму перекривали роботу Кримського мосту. Він не працював з 2 ночі до 7 ранку.

Голова оборонного комітету бундестагу закликав надати Україні більше танків Leopard

Голова Комітету оборони парламенту Німеччини Маркус Фабер закликав надати Україні більше танків Leopard 2, а також почати передавати бронемашини Fuchs.

Про це він написав у соцмережі X.

"Наразі ми передали 5% наших Leopard 2 та 0% наших Fuchs. Ми можемо зробити більше — тим більше, що ми замовили 123 Leopard 2 й ось-ось ухвалимо рішення про Fuchs. Наша допомога має вирішальне значення у боротьбі з загарбницькою війною Путіна", — висловився політик.

Фабер додав, що успіх України на Курщині "має стати приводом для розмови про постачання більшої кількості Leopard 2 та Fuchs".

"Надаючи військову підтримку Україні, ми можемо зараз закласти основи для тривалого миру в Європі", — наголосив німецький політик.

Нагадаємо, 8 серпня Фабер заявив, що зброя, яку отримує Київ від партнерів, стає українською, в тому числі й німецькі танки Leopard 2. Тому Україна може застосовувати їх на власний розсуд, навіть на Курщині.

Міноборони допустило до постачання в ЗСУ броньовану інженерну машину Buffalo MPV

Про це повідомляє Міноборони.

Це інженерна машина армії США, виготовлена за технологією MRAP (від англ. Mine Resistant Ambush Protected - захист проти мін і засідок). Бронеавтомобіль Buffalo MPV називають одним з найбезпечніших у світі.

Фото: Міністерство оборони України

Його вікна захищені 15-сантиметровим куленепробивним склом, а бронекапсула виготовлена з композитної броні, додатково захищеної кумулятивними решітками. Машина оснащена 9-метровим маніпулятором з вмонтованою камерою і сенсорами для знешкодження вибухових засобів. 

У Міністерстві кажуть, що Buffalo MPV - глибока модернізація бронеавтомобіля СASSPIR, який застосовували під час воєнних дій у Південній Африці з 1980-х, в Іраку та Афганістані. Наразі СASSPIR перебуває на озброєнні в арміях та силових структурах понад 10 країн світу.

"Показово, що за час експлуатації у бойових умовах у жодному бронеавтомобілі цієї моделі, що зазнав вибухів та обстрілів, не було жодного загиблого", - йдеться у повідомленні.

Теги:
Суспільство
Крим
Німеччина
Канада
ЗСУ
Війна з Росією
окупанти
ракетний удар
Міністр оборони України
Курськ
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