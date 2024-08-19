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Огляд

Переможні новини 908-го дня війни: Україна отримала дозвіл бити данською зброєю по РФ, а ЗСУ поповнили обмінний фонд російськими полоненими

Тетяна Яворська
19 серпня, 2024 понедiлок
20:00
Перемога України Україна переможе

Німеччина та Данія виділили Україні чергові пакети допомоги, а Збройні Сили України зачищають населені пункти на Курщині

Зміст

Україна може використовувати в РФ данську зброю

Данія дозволила Україні використовувати передану зброю на території Росії. Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що Україна має право використовувати данську зброю по території РФ. За словами міністра, підтримка України залишається абсолютно незмінною, незважаючи на операцію ЗСУ у Курській області.

"Якщо в межах цього ви атакуєте інфраструктуру або військові об'єкти сторони, що атакує, то це повністю відповідає правилам війни", - каже Расмуссен. Він наголосив, що обмежувати Україну у використанні зброї не можна.

Крім того, уряд Данії оголосив про новий пакет допомоги Україні на $116 млн.

"Путін продовжує свої жорстокі і криваві напади на українців. Дуже важливо, щоб Данія продовжувала підтримувати Україну, щоб вона могла захистити себе", – заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Основні кошти з виділеного пакета допомоги будуть спрямовані на закупівлю нової військової техніки через українську оборонну промисловість і міжнародних партнерів. Голова данського міноборони також підкреслив, що цей, 20-й пакет військової підтримки був складений з урахуванням побажань і потреб України. 

Важливою частиною нового пакета допомоги стане збільшення промислового пулу на 300 млн крон у 2024 році, що дозволить зміцнити українську оборонну промисловість. Додатково буде виділено 112 млн крон на фінансування закупівель через українські оборонні підприємства.

Новий пакет військової допомоги для України від Німеччини

Новий пакет військової допомоги для України виділила також Німеччина. Він, зокрема, містить систему протиповітряної оборони IRIS-T і безпілотники Vector, повідомили на сайті німецького уряду.

До нового пакету допомоги від Німеччини увійшли: зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони IRIS-T SLS, 14 тис.боєприпасів калібру 155-мм, 10 безпілотних надводних кораблів, 26 розвідувальних безпілотників VECTOR із запчастинами, матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів, 6 високомобільних інженерних екскаваторів, одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами, 55 тис аптечок, 700 штурмових гвинтівок MK 556, 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом, 50 гвинтівок CR 308.

Обмінний фонд полоненими поповнився на Курщині

На Курському напрямку українські військові зачищають населені пункти та беруть у полон рашистських вояків. Про ці деталі операції в Курській області головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський доповів президенту України. Володимир Зеленський зауважив, що ЗСУ досягають поставлених цілей.

"На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави", – заявив президент. 

Те, що підрозділи Сухопутних військ за підтримки танків звільняють від російських військових населений пункт на ворожій території та беруть противників у полон, підтвердив і командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Він показав відео, де бійці однієї з механізованих бригад беруть у полон рашистів.

"Продовжуємо поповнювати обмінний фонд, що дозволить швидше повернути наших хлопців і дівчат з полону",  – написав генерал-лейтенант Павлюк.

До постачання у ЗСУ допустили шведський БТР з авіаційною гарматою

У Міністерстві оборони допустили до постачання шведський бронетранспортер PbV 302, йдеться на сайті відомства.

Бойова машина на гусеничному шасі розроблена компанією Hägglund&Söner. Ця бронемашина, яка перебувала на озброєнні шведської армії до 2014 року, була застосована під час бойових дій у Боснії та Косово.

Бронетранспортер вагою понад 13 тонн має широкі гусениці, завдяки яким створює тиск на ґрунт менше, ніж трактор. Це дозволяє бронемашині рухатись складним бездоріжжям, м’якими і сипучими ґрунтами, зокрема, по болоту і пісках, а також долати водні перешкоди.

Озброєний шведський бронетранспортер 20-мм автоматичною гарматою Hispano-Suiza, що встановлювалась також і на літаки. Шведські PbV 302 також мають додаткове посилення бронювання внутрішнім протиуламковим підбоєм і зовнішніми керамічними елементами. Лобова броня витримує пряме влучання 20-міліметрового снаряду.

Гусеничний  шведський БТР має дизельний двигун потужністю 270 кінських сил, що розганяє бойову машину до швидкості понад 60 кілометрів на годину.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Німеччина
Данія
ЗСУ
Війна з Росією
зброя для України
Курськ
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