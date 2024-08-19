Данія дозволила Україні використовувати передану зброю на території РФ
Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що Україна має право використовувати данську зброю по території Росії
Про це пише DR.
За словами міністра закордонних справ, підтримка України залишається абсолютно незмінною, незважаючи на операцію ЗСУ у Курській області.
"Якщо в межах цього ви атакуєте інфраструктуру або військові об'єкти сторони, що атакує, то це повністю відповідає правилам війни", - каже Расмуссен.
Він наголосив, що не можна обмежувати Україну у використанні зброї.
- Уряд Данії у понеділок, 19 серпня, анонсував новий пакет допомоги українським військовим на суму близько 783 мільйонів данських крон (116 млн доларів США).
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