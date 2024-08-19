Данія дозволила Україні використовувати передану зброю на території РФ

Про це пише DR.

За словами міністра закордонних справ, підтримка України залишається абсолютно незмінною, незважаючи на операцію ЗСУ у Курській області.

"Якщо в межах цього ви атакуєте інфраструктуру або військові об'єкти сторони, що атакує, то це повністю відповідає правилам війни", - каже Расмуссен.

Він наголосив, що не можна обмежувати Україну у використанні зброї.