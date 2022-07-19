Перемога України у війні проти РФ в інтересах усієї Європи, - прем’єр Словаччини
В інтересах усієї Європи є перемога Україна у війні за свої території проти Росії
Про це заявив премʼєр-міністр Словаччини Едуард Геґер під час спільної з австрійським колегою пресконференції у Відні, передає Укрінформ.
"В інтересах на лише Словаччини, але й усієї Європи, щоб Україна перемогла, оскільки це принесе стабільність у весь регіон. І тому ми так сильно допомагаємо, щоб Україні це вдалося", - наголосив він.
Геґер сказав, що Словаччині важливо, аби поруч був добрий сусід зі стабільною ситуацією.
"Чоловіки, які воюють в Україні, відстоюють свою країну. І дуже важливо, щоб Україна була стабільною та вільною країною", - зазаначив він.
Прем’єр Словаччини задоволений, що солідарність з Україною та надання їй допомоги відбувається "не лише в рамках ЄС, але й усього демократичного світу". Він наголосив, що важливо продемонструвати усім, що у 21 столітті не можна нападати війною на іншу країну.
- 18 липня президентка Зузана Чапутова надала чотирьом словакам дозвіл воювати проти РФ на боці України.
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