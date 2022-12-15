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Огляд

Переможні новини 295-го дня війни: гучна "бавовна" у Кадіївці, просування ЗСУ на Донеччині та визнання Голодомору геноцидом 

Зіновія Воронович
15 грудня, 2022 четвер
20:13
Перемога України Перемога України

15 грудня Європарламент визнав Голодомор геноцидом, в окупованій Кадіївці лунали потужні вибухи, а ЗСУ вдалось просунулись неподалік Лиману

Європарламент визнав Голодомор геноцидом

15 грудня Європарламент проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців. Резолюцію підтримали 507 депутатів Європарламенту, 12 проголосували проти.

"Європейський парламент визнає Голодомор, штучний голод 1932-1933 років в Україні, що був спричинений свідомими діями радянського режиму, геноцидом проти народу України; рішуче засуджує такі дії тоталітарного радянського режиму, що призвели до смерті мільйонів українців, та істотно підірвали основи українського суспільства", – мовиться в тексті резолюції.

У Кадіївці вибухнула казарма з російськими військовими

У тимчасово окупованій Кадіївці на Луганщині вночі лунали вибухи. За даними голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, "прилетіло” у місця розташування особового складу російської армії. Тим часом Стратком ЗСУ повідомляє про влучання у склад боєкомплектів, які детонували ледь не усю ніч. 

ЗСУ вдалось просунутись на Донеччині

"Під час ведення наступальних дій сили оборони просунулися до 1,5 км у районі населеного пункту Діброва", – заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. 

Село Діброва належить до Лиманської громади Донецької області.

Україна отримала від ООН $4,5 млрд

"Цьогоріч ООН надала українцям більш як на 4,5 млрд доларів гуманітарної допомоги. Цінуємо таку підтримку та сподіваємося, що наступного року ця сума лише збільшиться", – про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

Німеччина передала чергову партію боєприпасів для ЗСУ

Відповідно до оновленого списку військової допомоги, яку надає Україні ФРН, впродовж останнього тижня Німеччина передала ракети до системи ППО IRIS-T, два броньовики Bergepanzer 2, 30 тисяч снарядів до 40-мм гранатометів, п'ять тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм, чотири машини швидкої допомоги та 18 вантажівок 8Х8.

Окупанти зазнають великих втрат – 200-х і поранених звозять у Крим

У Генштабі розповіли, що лікарні та морги на тимчасово окупованих територіях переповнені, тож росіяни вимушені перевозити 200-х і поранених у Крим. Для поповнення поточних втрат загарбники змушені доукомплектовувати командну ланку військ офіцерами-пенсіонерами, звільненими в запас, та офіцерами у відставці. Генштаб відзначає, що Їх направляють у райони ведення бойових дій

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