Про це в ефірі телемарафону розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Я можу сказати, що за останній тиждень, як мінімум, на окупованій території Луганської області "бавовна" відбувається майже через день. Це казарми або казарми, в основному, або склади з боєкомплектами. У донному випадку це як раз розташування особового складу", - відповів Гайдай на запитання ведучого про нічні вибухи в Кадіївці.

Крім того, рашисти продовжують скидають авіабомби на звільнені села Луганщини.

"Поки лінія фронту не посунеться - нормального життя на деокупованих територіях не буде. Росіяни не припиняють обстрілів. Гатять з усієї наявної зброї, села кишать кілька метровими вирвами. І хоча люди мають все необхідне для виживання - постійно перебувають у підвалах. На вулиці - вкрай небезпечно", - наголосив очільник області.

Повідомляється, також, що ймовірно наступного тижня Укрпошта зможе привезти пенсії в ці населені пункти.

14 грудня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай поінформував, що в Лисичанську вибухають будинки через витоки газу, окупанти не готові до зими.

Ворог у Кадіївці та Алчевську зміцнює вертикаль влади: місцевих гауляйтерів у ДАІ та МРЕО росіяни замінюють на правоохоронців з Краснодара.

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