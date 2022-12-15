Загарбники на Луганщині замінюють колаборантів у "місцевих органах" на правоохоронців із Краснодара, - ОВА
Ворог у Кадіївці та Алчевську зміцнює вертикаль влади: місцевих гауляйтерів у ДАІ та МРЕО росіяни замінюють на правоохоронців з Краснодара
Про це повідомила Луганська ОВА в телеграм.
Зазначається, що до тимчасово окупованих Кадіївки та Алчевська, Луганщина, росіяни завозять своїх правоохоронців з російського Краснодара. Так окупанти прагнуть зміцнити вертикаль влади, замінивши в "органах влади" місцевих гауляйтерів.
"До місцевих ДАІ та МРЕО прийшла команда з Краснодарського краю, і вказала усім колаборантам на вихід. Інші населені пункти вже на черзі", - інформувала пресслужба ОВА.
- Нагадаємо, 14 грудня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай поінформував, що в Лисичанську вибухають будинки через витоки газу, окупанти не готові до зими.
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