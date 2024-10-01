Президентка Грузії Зурабішвілі назвала керівну партію країни "довіреною особою" РФ

Про це повідомляє SOVA.

Очільниця Грузії згадала про прийнятий "російський закон" про "іноагентів", акцентувавши, що це є спробою "тиску на громадянське суспільство".

"Усе визначать вибори, на виборах народ має висловити свою волю і перемогти загрози", - додала вона.

Також Зурабішвілі прокоментувала російські намагання вплинути на політичну ситуацію в Грузії.

"Стратегія, яку Росія використовує в Грузії, – це присутність довірених осіб. "Грузинська мрія" насправді є довіреною особою Росії в Грузії", – наголосила президентка.