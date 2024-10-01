Президентка Грузії Зурабішвілі назвала керівну партію країни "довіреною особою" РФ
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що політика уряду держави небезпечна, а керівна партія "Грузинська мрія", за її словами, є "довіреною особою Росії"
Про це повідомляє SOVA.
Очільниця Грузії згадала про прийнятий "російський закон" про "іноагентів", акцентувавши, що це є спробою "тиску на громадянське суспільство".
"Усе визначать вибори, на виборах народ має висловити свою волю і перемогти загрози", - додала вона.
Також Зурабішвілі прокоментувала російські намагання вплинути на політичну ситуацію в Грузії.
"Стратегія, яку Росія використовує в Грузії, – це присутність довірених осіб. "Грузинська мрія" насправді є довіреною особою Росії в Грузії", – наголосила президентка.
- 20 вересня у Європейському Союзі заявили про готовність призупинення безвізового режиму для громадян Грузії, якщо правляча партія "Грузинська мрія" продовжить "відступ від демократії".
- Згодом спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив про "втручання" країн Заходу в парламентські вибори його держави.
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