Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "У Ізраїлю, попри складну ситуацію, є розкіш, якої немає в України": дипломат Хара
Ексклюзив

"У Ізраїлю, попри складну ситуацію, є розкіш, якої немає в України": дипломат Хара

Марина Клюєва
1 жовтня, 2024 вiвторок
21:57
Світ Ізраїль

Дипломат, експерт Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики Олександр Хара розповів, чому, на його думку, у Ізраїлю краща ситуація, ніж в України

Зміст

Про це він розповів у етері Еспресо.

"В Ізраїлю, попри складну ситуацію, є розкіш, якої немає в України. Що десятиліттями Сполучені Штати підтримували Ізраїль, його обороноздатність - це перше. По-друге, вони мали не так багато важелів впливу на уряд Ізраїлю і зокрема цей. І, власне, для того, щоб вижити, для того, щоб покарати всіх, хто вчинив терористичні акти, щоб звільнити заручників, Ізраїль спочатку зачистив терористів ХАМАС, і потім взявся за Хезболлу", - сказав дипломат.

Олександр Хара вважає, що США будуть підтримувати Ізраїль попри все.

"Але я не думаю, що ця війна переросте в безпосереднє зіткнення вже на землі, не думаю, що іранці цього хочуть чи на це готові. А найголовніше - я казав про цю перевагу, про цю розкіш, яку має Ізраїль, Сполучені Штати можуть критикувати Нетаньягу, можуть щось казати, призупиняти постачання озброєння, але щойно буде загострення ситуації та буде загроза безпеці Ізраїлю, Сполучені Штати не будуть дивитись на якісь там ескалаційні сходинки, ані будь-що. Вони будуть захищати Ізраїль, і, звичайно, до цього підключаться союзники", - зазначив він.. 

Дипломат сподівається, що Україна невдовзі таки отримає усі дозволи на застосування далекобійної зброї. 

"У нас такої розкоші немає, ми, звичайно, вдячні американцям за ту допомогу, яку нам надають. Але є безглузді обмеження щодо тих засобів, які нам надаються, і тим паче як ми можемо їх використовувати щодо російської території. Я сподіваюся, що на "Рамштайні" зроблять пів кроку вперед і дозволять європейським союзникам, щоб вони не забороняли бити і Storm Shadow, і Scalp французьким  по Росії. І згодом, оскільки не буде ескалації, тоді вже можна буде бити ATACMS. І я думаю, що не потрібно спочатку давати дозволи, а потім завдавати ударів, треба спочатку завдавати удар. Треба відійти від безглуздої, неправильної, дуже коштовної для України стратегії, коли у Путіна було багато опцій, а в України та наших партнерів, вони звужували ці опції. Тобто, що ми не можемо щось таке зробити. І, звичайно, хотілося б, щоб Україна була як Ізраїль, щоб була стійка підтримка будь-якого уряду, будь-якого президента", - наголосив дипломат.

Ситуація на Близькому Сході

У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

У понеділок, 30 вересня, повідомлялось, що міністри закордонних справ країн ЄС проведуть кризові переговори в режимі відеоконференції, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході.

Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. 

Ввечері вівторка, 1 жовтня, іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.

Теги:
Україна
зброя
Ізраїль
Близький Схід
Іран
Війна з Росією
США
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
зброя для України
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
Олександр Лукашенко
Автор Юлія Юліна
30 вересня, 2024 понедiлок
Литва передала Міжнародному кримінальному суду документи про злочини режиму Лукашенка
Олена Вяльбе
Автор Влад Дідусь
28 вересня, 2024 субота
"Якби кинули серйозну бомбу в центр Лондона, нас би вже всюди пустили": російські лижники погрожують через недопуск до міжнародних змагань
Shahed-136
Автор Катерина Єсікова
1 жовтня, 2024 вiвторок
Росія атакує Україну "шахедами": ситуація вночі 1 жовтня
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 45.7
    Продаж 46.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
1 жовтня
23:18
шахед
Росія запустила "шахеди" з півночі. Ситуація у ніч на 2 жовтня
22:48
Мішель Барньє
Новий премʼєр Франції Барньє запевнив, що його держава залишиться на боці України
22:40
Оновлено
Вугледар, Донецька область
DeepState написав про захоплення Вугледару росіянами. У 72-й бригаді ЗСУ спростували
22:23
Андрій Сибіга
Сибіга висловив готовність України обговорювати з Польщею питання Волинської трагедії
22:07
Ексклюзив
Віталій Портников
Знову може бути велика війна на Близькому Сході: Портников про масовану атаку Ірану на Ізраїль
21:57
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
У ДПСУ заявили про зменшення активності російських ДРГ в Україні
21:54
"Брест", Ліга чемпіонів
"Брест" розтрощив "Зальцбург" в ЛЧ: результати матчів 1 жовтня
21:33
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
В Україні за перше півріччя виготовили у 25 разів більше боєприпасів, ніж протягом 2022 року, - Зеленський
21:18
Оновлено
Іран
Іран запустив щонайменше 200 ракет по Ізраїлю
21:00
Оновлено
Російські солдати
Росіяни розстріляли 16 військовополонених ЗСУ: Офіс генпрокурора розпочав розслідування
20:44
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Перші висновки та наслідки відходу з Вугледара. Колонка Сергія Згурця
20:20
Ексклюзив
вибори в Україні
Проведення виборів під час війни значно послабить Україну як державу, - експерт з конституційного права Магера
20:00
OPINION
Чи здатен Байден на масштаби Рейгана?
19:48
Виробник Leopard і Cesar відкрив компанію в Києві
19:43
Ексклюзив
ПАРЄ
У Раді Європи створена парламентська мережа з допомоги українським дітям, - кореспондентка Висоцька
19:26
Оновлено
Армія РФ завдала 6 ударів ФАБами по житлових кварталах Запоріжжя: є загиблий, 32 людини постраждали
19:19
На фото людина, що працює за комп'ютером
Британія, США й Австралія наклали санкції на хакерів РФ із Evil Corp
19:15
Олексій Ходикін
Сили оборони на фронті ліквідували тренера однієї із регіональних збірних РФ з карате
18:53
Литва прапор
Литва денонсувала угоди з РФ і Білоруссю щодо економічного співробітництва
18:37
відпочинок, Греція
У Греції потонули дві українські туристки
18:34
тюрма
В Україні до 10 років засудили екскерівника Державної продовольчої зернової корпорації
18:21
Мелітополь
Партизани за координації ГУР знищили ВАЗ з окупантами у Мелітополі
18:20
Інтерв’ю
Сергій Наєв
"Перш ніж наступати, ми маємо вичерпати ресурси ворога": генерал-лейтенант Наєв про можливість контрнаступу
18:04
Оновлено
Зеленський заслухав доповіді Буданова, Умєрова, Сирського та Баргилевича
18:03
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі назвала керівну партію країни "довіреною особою" РФ
18:01
OPINION
Інтернету не буде. Так пабєдім!
17:58
Іван Гаврилюк
Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
17:43
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:41
Оновлено
Обстріл Херсона
РФ зранку вдарила по магазинах у центрі Херсона: 6 загиблих, 6 постраждалих
17:40
ФСБ
ФСБ заявила про затримання 39 "проукраїнських радикалів", які нібито готували підлітків до збройних нападів у РФ
17:40
Іран
Іран готовий вдарити по Ізраїлю балістикою у найближчі години, - NYT
17:37
Ексклюзив
Воїни 103-ї бригади ТрО влетіли FPV-дроном в БМП окупантів і підірвали його зсередини
Після просування росіяни одразу зводять за собою фортифікації, - заступник командира артдивізіону бригади "Спартан"
17:17
Ексклюзив
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни можуть виготовляти 50 "шахедів" щодоби, - Defense Express
17:17
Війна з Росією, ЗСУ
Росіяни найактивніше наступають на Покровському, Курахівському, Куп’янському та Лиманському напрямках. З початку доби відбулось 74 зіткнень
17:09
Ештон Кутчер "боїться неправдивих претензій", які Diddy може зробити, щоб вийти з вʼязниці, - ЗМІ
16:57
Інфографіка
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик за рік подешевшав на 20 млн євро, Зінченко на 7 млн євро, - Transfermarkt
16:54
МЗС України
У МЗС спростували інформацію FT, що Сибіга нібито обговорював територіальні поступки України
16:52
ПАРЄ
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо російської пропаганди в Європі з поправками від України
16:35
Андрес Іньєста
Легенда футболу Іньєста вирішив завершити карʼєру, - ЗМІ
16:33
На кінофестивалі в Люксембурзі покажуть 6 українських фільмів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV