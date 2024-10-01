"У Ізраїлю, попри складну ситуацію, є розкіш, якої немає в України": дипломат Хара

Про це він розповів у етері Еспресо.

"В Ізраїлю, попри складну ситуацію, є розкіш, якої немає в України. Що десятиліттями Сполучені Штати підтримували Ізраїль, його обороноздатність - це перше. По-друге, вони мали не так багато важелів впливу на уряд Ізраїлю і зокрема цей. І, власне, для того, щоб вижити, для того, щоб покарати всіх, хто вчинив терористичні акти, щоб звільнити заручників, Ізраїль спочатку зачистив терористів ХАМАС, і потім взявся за Хезболлу", - сказав дипломат.

Олександр Хара вважає, що США будуть підтримувати Ізраїль попри все.

"Але я не думаю, що ця війна переросте в безпосереднє зіткнення вже на землі, не думаю, що іранці цього хочуть чи на це готові. А найголовніше - я казав про цю перевагу, про цю розкіш, яку має Ізраїль, Сполучені Штати можуть критикувати Нетаньягу, можуть щось казати, призупиняти постачання озброєння, але щойно буде загострення ситуації та буде загроза безпеці Ізраїлю, Сполучені Штати не будуть дивитись на якісь там ескалаційні сходинки, ані будь-що. Вони будуть захищати Ізраїль, і, звичайно, до цього підключаться союзники", - зазначив він..

Дипломат сподівається, що Україна невдовзі таки отримає усі дозволи на застосування далекобійної зброї.

"У нас такої розкоші немає, ми, звичайно, вдячні американцям за ту допомогу, яку нам надають. Але є безглузді обмеження щодо тих засобів, які нам надаються, і тим паче як ми можемо їх використовувати щодо російської території. Я сподіваюся, що на "Рамштайні" зроблять пів кроку вперед і дозволять європейським союзникам, щоб вони не забороняли бити і Storm Shadow, і Scalp французьким по Росії. І згодом, оскільки не буде ескалації, тоді вже можна буде бити ATACMS. І я думаю, що не потрібно спочатку давати дозволи, а потім завдавати ударів, треба спочатку завдавати удар. Треба відійти від безглуздої, неправильної, дуже коштовної для України стратегії, коли у Путіна було багато опцій, а в України та наших партнерів, вони звужували ці опції. Тобто, що ми не можемо щось таке зробити. І, звичайно, хотілося б, щоб Україна була як Ізраїль, щоб була стійка підтримка будь-якого уряду, будь-якого президента", - наголосив дипломат.

Ситуація на Близькому Сході

У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

У понеділок, 30 вересня, повідомлялось, що міністри закордонних справ країн ЄС проведуть кризові переговори в режимі відеоконференції, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході.

Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин.

Ввечері вівторка, 1 жовтня, іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.