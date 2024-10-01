В Україні за перше півріччя виготовили у 25 разів більше боєприпасів, ніж протягом 2022 року, - Зеленський
За перші 6 місяців 2024 року в Україні виготовили у 25 разів більше боєприпасів для мінометів та артилерії, ніж протягом всього 2022 року
Про це заявив президент Володимир Зеленський на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій, передає "Українська правда".
"Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно, – 4 мільйони, і вже більш ніж півтора мільйона законтрактовано", - сказав український лідер.
Водночас Зеленський наголосив, що кожен візит до партнерів дає Україні більше інвестицій та виробничих можливостей.
"Зараз практично кожен візит до наших країн-партнерів, майже кожні перемовини з партнерами, із лідерами держав світу, а також безпосереднє спілкування з оборонними компаніями – усе це приносить Україні більше інвестицій в оборонну сферу, нових технологій і, відповідно, виробничих можливостей", - запевнив він.
- 26 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив включити до захищених статей бюджету фінансування виробництва зброї та військової техніки, зокрема за програмою "Зброя перемоги".
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