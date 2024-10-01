В Україні за перше півріччя виготовили у 25 разів більше боєприпасів, ніж протягом 2022 року, - Зеленський

Про це заявив президент Володимир Зеленський на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій, передає "Українська правда".

"Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно, – 4 мільйони, і вже більш ніж півтора мільйона законтрактовано", - сказав український лідер.

Водночас Зеленський наголосив, що кожен візит до партнерів дає Україні більше інвестицій та виробничих можливостей.

"Зараз практично кожен візит до наших країн-партнерів, майже кожні перемовини з партнерами, із лідерами держав світу, а також безпосереднє спілкування з оборонними компаніями – усе це приносить Україні більше інвестицій в оборонну сферу, нових технологій і, відповідно, виробничих можливостей", - запевнив він.