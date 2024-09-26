Фінансування виробництва зброї та військової техніки включать до захищених статей бюджету, - Шмигаль

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

"Україна постійно потребує зброї та військової техніки. Але сьогодні через законодавчі обмеження ми не можемо фінансувати з державного бюджету довгострокові військові контракти. Маємо виправити цю ситуацію", - написав Шмигаль.

Відповідні законодавчі зміни мають розробити Мінекономіки, Міноборони, Мінфін і Мінстратегпром.

"Це може бути певний відсоток від усіх видатків на закупівлю озброєння, але виробники мають точно знати, що довгострокові контракти з державою на виробництво необхідної зброї стабільні та фінансово гарантовані. Це допоможе бізнесу активніше розвивати цей напрямок, а державі - вчасно та ритмічно отримувати нове озброєння", - підсумував Шмигаль.