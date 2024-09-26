Фінансування виробництва зброї та військової техніки включать до захищених статей бюджету, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив включити до захищених статей бюджету фінансування виробництва зброї та військової техніки, зокрема за програмою "Зброя перемоги"
Про це Шмигаль повідомив у Telegram.
"Україна постійно потребує зброї та військової техніки. Але сьогодні через законодавчі обмеження ми не можемо фінансувати з державного бюджету довгострокові військові контракти. Маємо виправити цю ситуацію", - написав Шмигаль.
Відповідні законодавчі зміни мають розробити Мінекономіки, Міноборони, Мінфін і Мінстратегпром.
"Це може бути певний відсоток від усіх видатків на закупівлю озброєння, але виробники мають точно знати, що довгострокові контракти з державою на виробництво необхідної зброї стабільні та фінансово гарантовані. Це допоможе бізнесу активніше розвивати цей напрямок, а державі - вчасно та ритмічно отримувати нове озброєння", - підсумував Шмигаль.
- 13 вересня уряд затвердив проєкт держбюджету на 2025 рік, у якому видатки на оборону передбачалися на рівні щонайменше 2,22 трлн грн.
- 18 вересня Верховна Рада ухвалила збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби. 20 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення бюджету на 500 млрд грн.
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