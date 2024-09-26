Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Фінансування виробництва зброї та військової техніки включать до захищених статей бюджету, - Шмигаль

Фінансування виробництва зброї та військової техніки включать до захищених статей бюджету, - Шмигаль

Увесь Лесь
26 вересня, 2024 четвер
23:41
Економіка Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив включити до захищених статей бюджету фінансування виробництва зброї та військової техніки, зокрема за програмою "Зброя перемоги"

Зміст

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

"Україна постійно потребує зброї та військової техніки. Але сьогодні через законодавчі обмеження ми не можемо фінансувати з державного бюджету довгострокові військові контракти. Маємо виправити цю ситуацію", - написав Шмигаль.

Відповідні законодавчі зміни мають розробити Мінекономіки, Міноборони, Мінфін і Мінстратегпром.

"Це може бути певний відсоток від усіх видатків на закупівлю озброєння, але виробники мають точно знати, що довгострокові контракти з державою на виробництво необхідної зброї стабільні та фінансово гарантовані. Це допоможе бізнесу активніше розвивати цей напрямок, а державі - вчасно та ритмічно отримувати нове озброєння", - підсумував Шмигаль.

Теги:
Новини
зброя
Денис Шмигаль
уряд Шмигаля
зброя для України
Читайте також:
Ілон Маск
Автор Дар'я Куркіна
26 вересня, 2024 четвер
Британія не запросила Маска на інвестиційний саміт: мільярдер відреагував
Наслідки обстрілу Києва
Автор Олена Будько
26 вересня, 2024 четвер
Росія атакувала Україну з ночі на 26 вересня: в Одесі є загибла, МіГ-31 тричі запускав ракети
Олаф Шольц
Автор Юлія Лаврук
25 вересня, 2024 середа
"Справа зрушилася з мертвої точки": Шольц заявив про необхідність реформувати Радбез ООН
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 45.77
    Продаж 46.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
27 вересня
00:49
Дональд Трамп
Трамп заявив, що зустрінеться із Зеленським
00:34
Оновлено
Зеленський і Байден
Зеленський та Байден зустрілися в Білому домі
00:20
Артем Довбик, Рома, Ліга Європи
Довбик забив дебютний гол за "Рому" в єврокубках
2024, четвер
26 вересня
23:11
Оновлено
ЗРК Patriot
Батарея Patriot та далекобійні ракети: США надали Україні оборонну допомогу на $7,9 млрд
22:53
Херсонська область
РФ ввечері атакувала селище Томина Балка на Херсонщині, є загибла
22:30
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Пакет військової допомоги від США та нові погрози Путіна як відповідь американцям. Колонка Сергія Згурця
22:05
Ексклюзив
Володимир Зеленський та Джо Байден
Байден готовий до кількох серйозних рішень на підтримку ЗСУ, - нардеп Наливайченко
22:01
Ердоган
Плани Туреччини щодо вступу до БРІКС не означають відмову від НАТО, - Ердоган
20:46
Гаубиці AS-90
Британія надала Україні 16 гармат AS90, більшість із них уже прибули
20:40
Ексклюзив
російський безпілотник
"Пройшло поза увагою відповідних органів": дипломат Литвин про можливе виробництво Росією дронів у Китаї
20:19
Оновлено
Удар РФ по центру Краматорська: загинули 2 людини, серед 19 поранених 4 дитини
20:06
OPINION
Лише українці визначають, якої перемоги чи капітуляції вони хочуть
19:58
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фортифікації для Миколаївщини готові на 100%, – Шмигаль
19:30
військовий квиток, мобілізація
Міноборони пропонує дозволити українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн
19:12
Ексклюзив
Артем Дмитрук
Якщо Дмитрук правильно "розкладе карти", він зможе затягти ухвалення рішення про екстрадицію на кілька років, - кореспондент Радіо Свобода у Великій Британії
19:10
ЗСУ
У Києві відкрили другий центр рекрутингу до ЗСУ. В Україні їх уже 39
19:09
Ентоні Блінкен
Блінкен назвав "безвідповідальними" погрози Путіна щодо ядерної зброї
18:54
На фото: Ігор Коломойський
Суд зменшив розмір застави Ігорю Коломойському на понад 50 млн грн
18:51
Росіяни атакували дронами Берислав і Кіндійку на Херсонщині: є поранені
18:36
безробіття
Захід розширив підтримку українців, які хочуть здобути нову професію для відновлення країни
18:27
Німеччина уряд
Німеччина збільшила на €400 млн військову допомогу Україні
18:22
Оновлено
фото зруйнованих міст України для реклами
МЗС України відреагувало на використання у передвиборчій рекламі в Грузії фото зруйнованих українських міст
18:06
OPINION
Ядерні погрози Путіна. Байден дасть задню?
18:03
Ілон Маск
Британія не запросила Маска на інвестиційний саміт: мільярдер відреагував
18:01
ЗСУ на фронті
Російські окупанти атакують на 11 напрямках фронту: від початку доби відбулося 106 боєзіткнень
17:49
Ексклюзив
Американські боєприпаси
Бомба JSOW може перетворитися на далекобійну ракету: Defense Express про новий пакет допомоги від США
17:41
фейк
Росія розпочала дезінформаційну кампанію проти нового складу Єврокомісії, - ЦПД
17:37
новини Львівщини
РФ ударила по Харкову: попередньо відомо про чотирьох потерпілих
17:34
Вовчанськ
У Вовчанську росіяни облаштовують тунелі для переміщення між будинками, - ОТУ "Харків"
17:23
Jerry Heil і Юлія Саніна випустили спільну пісню WABI-SABI та кліп на неї
17:15
Аналітика
ракети над АЕС
Чи можна захистити атомні станції від російських атак та чому "другий Чорнобиль" можливий хіба що в Курську
17:10
У Дії іноземці сформували понад 20 тис. посвідок на проживання в Україні, - Федоров
16:59
кадр з фільму "Морена"
Український фільм жахів з елементами еротики "Морена" вийде в прокат 5 грудня
16:57
Оновлено
Наслідки обстрілу Києва
Росія атакувала Україну з ночі на 26 вересня: в Одесі є загибла, МіГ-31 тричі запускав ракети
16:55
Україна ЄС
У ЄС запевнили, що погрози Путіна про ядерну зброю не змінюють позицію стосовно підтримки України
16:46
Народний депутат України Артем Дмитрук
Офіс генпрокурора готує матеріали для екстрадиції нардепа Дмитрука
16:46
Ексклюзив
Південноукраїнська АЕС
Енергоатом не збудував необхідних захисних споруд над відкритими розподільчими пристроями, - експертка з питань ядерної енергетики й безпеки Кошарна
16:39
У Києві викрили банду на чолі з росіянином, яка тероризувала мешканців столиці
16:38
Росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині
Окупанти вночі обстріляли Торецьк: загинули дві людини, є поранені
16:22
Випалені будівлі, воронки від снарядів і руїни: воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр
РФ атакувала Часів Яр зі ствольної артилерії: загинула людина, трьох поранено
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV