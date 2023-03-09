На Кінбурнській косі знищили ворожу САУ "Мста-С"

За результатами виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами знищено самохідну артустановку "Мста-С" на Кінбурнській косі, а також безпілотник типу "Орлан-10", танк і автобронетехніку на лівобережжі Херсонщини. Демілітаризовано 11 рашистів. Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

За даними Генштабу ЗСУ, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 6 районів зосередження особового складу противника, 2 логістичних центри, 3 склади боєприпасів, станцію РЕБ та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Україна закуповуватиме газ спільно з ЄС

9 березня на зустрічі законодавців Євросоюзу комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що України візьме участь у спільній закупівлі газу з Європейським Союзом.

"Ми інтегрували Україну в платформу спільних закупівель газу з метою допомогти отримати 2 мільярди кубометрів додаткового газу", – сказала комісар ЄС з питань енергетики.

Країни Європейського Союзу планують підписати свої перші контракти на спільну купівлю газу вже влітку 2023 року.

Польща та Словаччина домовились передати Україні винищувачі

Польща та Словаччина можуть спільно передати Збройним Силам України радянські винищувачі МіГ-29. Нині словацький уряд має ухвалити відповідне рішення

Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"На зустрічі міністрів оборони ЄС у Швеції в середу польський колега підтвердив мені, що його країна погодиться на спільний підхід Словаччини і Польщі до передачі Україні надлишкових винищувачів МіГ-29 з обох країн. Президент Польщі також підтвердив готовність своєї країни зробити це", - зазначив Ярослав Надь, наголосивши, що нині настав час урядові Словаччини ухвалити рішення.

"Народний супутник" допоміг знищити понад 7,3 тис. об’єктів військової техніки

Космічний супутник ICEYE, доступ до якого придбали за донати українців, допоміг знищити понад 7,3 тис. об’єктів ворожої техніки, 45 літаків і 27 гелікоптерів

"За 5 місяців використання "ICEYE" співробітники ГУР МО України провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів держави-агресора на тимчасово окупованих та інших територіях, що становили інтерес Збройних Сил України", – інформує Головне управління розвідки МОУ.

Українець виборов третє золото на Кубку світу з біатлону

Тернопільський паралімпієць Тарас Радь здобув третє золото на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону у США за перемогу у біатлонній гонці переслідування.

Змагання проходить у місті Мідвей в американському штаті Юта. Тернополянин здобув перемогу у класі LW 10-12 (сидячи). Загалом, це вже п’ята медаль Тараса на цих змаганнях. Зокрема, спортсмен завоював "золото" у біатлоні спринт на дистанції 7,5 км, золото у біатлоні в індивідуальній гонці на дистанції 12,5 км, а також у його здобутку бронзова нагорода у лижних перегонах в індивідуальній гонці вільним стилем на дистанції 5 км та "срібло" у лижних перегонах спринт класичним стилем.