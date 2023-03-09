Знищили понад 7,3 тис. об’єктів ворожої техніки, 45 літаків і 27 гелікоптерів: в ГУР розповіли про роботу придбаного українцями супутника
Космічний супутник ICEYE, доступ до якого придбали за донати українців, допоміг знищити понад 7,3 тис. об’єктів ворожої техніки, 45 літаків і 27 гелікоптерів
Про це інформує Головне управління розвідки МОУ.
"За 5 місяців використання "ICEYE" співробітники ГУР МО України провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів держави-агресора на тимчасово окупованих та інших територіях, що становили інтерес Збройних Сил України", - пише пресслужба.
Повідомляється, що ГУР почало використовувати супутник з 23 вересня 2022 року.
Завдяки доступу до супутника вдалось виявити:
- 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії;
- 7321 об’єкт ворожої військової та спецтехніки;
- 45 літаків;
- 27 гелікоптерів;
- 6 ОТРК "Іскандер";
- 36 ЗРК "С-300";
- 12 ЗРК "Панцирь С1";
- 11 радіолокаційних станцій;
- 10 понтонних переправ.
Завдяки можливостям цього супутника значна частина ворожої техніки знищена.
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