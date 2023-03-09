Про це інформує Головне управління розвідки МОУ.

"За 5 місяців використання "ICEYE" співробітники ГУР МО України провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів держави-агресора на тимчасово окупованих та інших територіях, що становили інтерес Збройних Сил України", - пише пресслужба.

Повідомляється, що ГУР почало використовувати супутник з 23 вересня 2022 року.

Завдяки доступу до супутника вдалось виявити:

360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії;

7321 об’єкт ворожої військової та спецтехніки;

45 літаків;

27 гелікоптерів;

6 ОТРК "Іскандер";

36 ЗРК "С-300";

12 ЗРК "Панцирь С1";

11 радіолокаційних станцій;

10 понтонних переправ.

Завдяки можливостям цього супутника значна частина ворожої техніки знищена.