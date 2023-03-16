Захисники на Донеччині збили китайський модернізований дрон

Зазначається, що в ніч на 11 березня СБУ повідомила журналістам CNN, що агенти Служби на окупованій РФ території попередили про запуск ворожого безпілотника по українських позиціях.

Близько 2 години ночі в суботу бійці 111-ї бригади Сил територіальної оборони України почули безпілотник над головою і навіть побачили, як на літальному апараті блимає світло.

Це був Mugin-5, комерційний безпілотний літальний апарат (БПЛА), виготовлений китайським виробником, що базується в портовому місті Сямень на східному узбережжі Китаю.

Україна днями отримає від Польщі чотири літаки МіГ-29

Президент Польщі Анджей Дуда ствердив, що найближчими днями Україна отримає від країни 4 з обіцяних 10 винищувачів МіГ-29

Про це поінформував кореспондент Укрінформу на конференції президента Польщі Анджея Дуди та його чеського колеги Петра Павела.

"Найближчими днями передамо 4 літаки…. І протягом року поступово передамо решту", - сказав Анджей Дуда.

Естонія відправить Україні пакет військової допомоги зі снайперською зброєю

У четвер, 16 березня, посадовці Естонії повідомили про надання нового пакету допомоги Україні. Він включає напівавтоматичні гвинтівки, снайперські гвинтівки, оптичні приціли, біноклі, боєприпаси, індивідуальне та спеціальне спорядження, патрульні катери та тепловізори. Також передадуть медичне обладнання.

У Маріупольському районі знищено склад окупантів

У четвер, 16 березня, в селі Малоянісоль Маріупольського району пролунало кілька вибухів, сталася пожежа, було знищено склад окупантів.

Артилерійські снаряди та ракети: Німеччина передала чергову допомогу Україні

Українська армія отримала 5000 артилерійських снарядів калібру 155 мм і 155-міліметрові високоточні боєприпаси, кількість яких не вказується.

Також надані боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II (кількість не вказана), два автонавантажувачі, чотири мобільні антенно-щоглові системи і 500 пістолетів SFP9.

У списку вказані два ангарні тенти і 25 генераторів.

Крім того, Литва надасть Україні 155-мм боєприпаси, а французькі колісні танки AMX-10 RC вже прибули в Україну.

Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по ворогу

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Протягом доби Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 2 радіолокаційні станції, а також склад пально-мастильних матеріалів ворога.