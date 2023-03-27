Маріупольські партизани підірвали авто топвійськового

27 березня, в окупованому Маріуполі Донецької області було чути вибух. Як повідомили у телеграм-каналі Маріупольської міської ради, вибухнула автівка одного з командирів окупантів.

"Маріупольський спротив завдав удару в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топвійськових. Подробиці згодом", - повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко. Російське видання повідомило, що замах скоїли на "начальника поліції" тимчасово окупованого Маріуполя Михайла Москвіна. Він живий, лише зазнав контузії.

ЗСУ за добу влучили по двох командних пунктах ворога

Протягом доби ЗСУ відбили 41 ворожу атаку на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один по зенітно-ракетному комплексу.

Наші воїни збили ворожий БпЛА типу "Орлан-10", а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління та район зосередження живої сили противника.

Резніков показав "військовий зоопарк"

"Сьогодні мав за честь спільно з командувачем ДШВ ЗСУ Максимом Майком Миргородським і нашими десантниками обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах. Challenger'ів від Британії, Stryker'ів & Cougar'ів від США та Marder'ів від Німеччини", – написав міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у фейсбук..

Резніков додав, що за цей рік Україна змогла змінити світ, адже ще рік тому "ніхто б не міг подумати, що підтримка партнерів буде такою потужною. Що увесь цивілізований світ перезавантажиться і врешті дасть опір кривавому агресору, країні-терористу РФ".

Перші танки Leopard 2 вже в Україні

Важкі бойові танки Leopard 2 із Німеччини прибули до України, повідомляє німецьке видання SPIEGEL.

"Приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини вирішив поставити важкі бойові танки, час настав: танки Leopard 2 з Німеччини були передані Україні", – йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначено, що в Україну прибули 18 танків Leopard 2, а також 40 бойових машин піхоти Marder. Українські офіційні особи наразі не підтверджували цю інформацію.

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Україні вдалось скоротити свої борги

Держборг України за місяць скоротився більш ніж на пів мільярда доларів. За даними Міністерства фінансів, на 28 лютого 2023 року державний та гарантований держборг України становив 4 242,16 млрд гривень або $116,01 млрд.

Протягом лютого сума боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 21,62 млрд гривень, або на $0,59 млрд. Скорочення держборгу вдалось досягти коштом міжнародних грантів, якими фінансували дефіцит бюджету.

Канада запровадила санкції проти іранських виробників дронів

27 березня Канада запровадила десятий пакет санкцій проти Ірану. Під обмеження потрапили особи, що займаються виробництвом безпілотників та балістичних ракет.

"Сьогоднішні санкції включають вісім осіб і дві організації, включно з високопосадовцями Корпусу вартових ісламської революції та правоохоронних сил Ірану — за грубі та систематичні порушення прав людини в Тегерані та в курдських і азербайджанських районах північно-західного Ірану та високопоставлені офіційні особи, які займаються виробництвом безпілотних літальних апаратів і балістичних ракет в Ірані", – йдеться у повідомленні МЗС Канади.