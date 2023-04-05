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Переможні новини 406 дня війни: Польща передає все більше винищувачів для ЗСУ, а у Бахмуті прикордонники відбили штурм вагнерівців

Катерина Бенюк
5 квітня, 2023 середа
19:00
Перемога України

Польща вже передала Україні 4 винищувачі та готується надати ще більше. Також в Україну скоро прибудуть 6 іспанських Leopard, а тим часом наші прикордонники успішно ліквідовують вагнерівців у Бахмуті

Зеленський отримав найвищу нагороду Польщі

5 квітня президент України прибув з офіційним візитом до Польщі, де зустрівся для переговорів з колегою Анджеєм Дудою, пізніше він вручив Зеленському орден Білого Орла. Пресслужба канцелярії Анджея Дуди у твіттері повідомила, що президент вручив Володимиру Зеленському найвищу нагороду Польщі - орден Білого Орла.

У Бахмуті прикордонники відбили "мʼясний штурм вагнерівців"

Підрозділи Держприкордонслужби у складі Сил оборони вночі відбили «мʼясний штурм вагнерівців», зокрема знищено 29 загарбників, поранено – понад 40.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Противник зосередив основні зусилля на спробі прориву рубежу оборони у промзоні міста-фортеці Бахмут. У цій локації на напрямку головного удару ворожих сил стояв один з опорних пунктів прикордонників. Бій розпочався увечері, а протистояння тривало до пізньої ночі. У найзапекліший момент бою нашу позицію атакувало одночасно шість груп штурмовиків з числа ПВК "Вагнер". Українські оборонці нищили окупантів з мінометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. Найманців, які лізли руїнами до шанців у ближній зоні, наші захисники закидали десятками осколкових гранат", – інформує пресслужба.

Українська команда CERT-UA виборола трофей на кібернавчаннях Корпусу морської піхоти США

Наприкінці березня чотири команди Держспецзв'язку за запрошенням Корпусу морської піхоти США взяли участь у навчаннях з кібербезпеки Quantico Cyber Eagle на полігоні CYBER RANGES technology у місті Квантіко, штат Вірджинія.

Учасники групи реагування на комп'ютерні надзвичайні події України могли перевірити навички командної роботи в середовищі моделювання з високою точністю, яке відтворювало тактику та методи, що використовують російські суб’єкти в кіберпросторі. 

"Ми раді, що наші команди показали дуже хороші результати, а команда CERT-UA отримала трофей Quantico Cyber Eagle", – сказав заступник голови Держспецзв'язку Олександр Потій.

В основі сценарію була імітація кібератаки спецслужб Росії на посольство вигаданої країни НАТО.

"Схожість тактик, технік та процедур, які використовуються для проведення реальних кібератак на нашу країну та країни НАТО, дала українським командам можливість попрактикуватися та відточити свої вміння оперативного реагування на кіберінциденти", – додали у відомстві.

Україна отримає $2,5 мільярда з цільового фонду Світового банку

Сьогодні, 5 квітня, міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні гранту у розмірі 2,5 млрд дол.

Як повідомляє прес-служба Міністерства фінансів, зазначені грантові кошти надані Сполученими Штатами Америки та направлені до цільового фонду багатьох донорів, як четверте додаткове фінансування в рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні (PEACE in Ukraine)".

Іспанія оголосила про передачу шести танків Leopard 2A4 в Україну

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила в інтерв'ю телеканалу 24H, що 6 танків Leopard 2A4, які Іспанія зобов'язалася відправити в Україну, покинуть країну в другій половині квітня.

Вона додала, що армійські служби країни працюють над чотирма додатковими танками, щоб зробити їх готовими до бою і, можливо, також відправити їх в Україну.

Польща вже передала Україні 8 МіГ-29, і планує передати ще 6

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що країна вже передала Україні 4 літаки МіГ-29, ще 4 - у процесі передачі. Найближчим часом Польща планує передати ще 6 таких літаків

Про це він сказав відповідаючи на питання кореспондента Укрінформу під час брифінгу з Володимиром Зеленським.

"Чотири МіГ-29 з наших складів були передані в розпорядження Збройних Сил України протягом останніх місяців. Ще чотири МіГ-29 додатково передаються зараз, тобто вже передано вісім. Ми готові, і я говорив про це пану пезиденту (Володимиру Зеленському – прим. ред.), передати ще шість, які зараз готуються до цього" , - сказав Дуда.

На східному фронті ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів.

У той же час, наші захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів, 2 позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

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допомога Україні
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