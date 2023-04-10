Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Федеральний Уряд Німеччини підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками. Цей список містить огляд летальної та нелетальної військової підтримки України Німеччиною. Він включає поставки з Бундесверу, а також поставки з німецької промисловості, що фінансуються з фондів Федерального Уряду Німеччини для так званого розвитку потенціалу безпеки.

4 інженерні броньовані машини DACHS* (раніше: 3)

60 вантажівок Zetros* (раніше: 52)

42 системи мобільних антен* (раніше: 34)

34 дрони-розвідники* (раніше: 26)

83 520 патронів калібру 40 мм* (раніше: 60 000).

На Рівненщині заборонили діяльність УПЦ МП

Рівненська обласна рада проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП на Рівненщині та скасувала рішення своїх попередників, що стосуються діяльності релігійних організацій московського патріархату.

Рішення прийняли одноголосно. "За" проголосували 55 депутатів.

Також депутати облради сьогодні прийняли рішення "скасувати рішення виконавчого комітету Ровенської обласної ради народних депутатів від вересня 1991 року №173 "Про реєстрацію статутів релігійних громад та передачу культових споруд для УПЦ (МП)".

Крім того, обласна рада звернулася до ВРУ з вимогою негайно прийняти закон про заборону УПЦ в Україні.

ЗСУ збили ворожий гвинтокрил Мі-24

10 квітня на Авдіївському напрямку українські військовослужбовці 110 окремої механізованої бригади ліквідували ворожий гвинтокрил Мі-24.

"Сьогодні військовослужбовці нашої бригади знищили ворожий гвинтокрил Мі-24", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що російські війська не припиняють спроб наступати на Авдіївському напрямку, утім отримує відсіч, "великі втрати в живій силі та знищену техніку".

Верховна Рада повернула доплати військовим

Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати повернуть працівникам ДСНС і поліцейським

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів. Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану.

Україна повернула додому 100 полонених

Відбувся черговий великий обмін полоненими. Додому повернулися 100 українців. Це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Серед тих, хто повернувся додому з полону, є оборонці Маріуполя, Азовсталі, Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання.

"Це був непростий обмін, і я вдячний всій команді, Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за те, що кожен робить те, що часто багатьом може здаватися неможливим. Робить свою роботу, дуже важливу сьогодні. Особливо радий повідомити чудову новину про обмін родичам звільнених з полону людей. Вони довго чекали своїх чоловіків, жінок, батьків вдома", – написав Єрмак.

Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито 6 БпЛА різних типів (2 з них ударні, 4 – розвідувальні).

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.