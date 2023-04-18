Українські морпіхи матимуть "снайперські гвинтівки на колесах"

18 квітня міністр оборони Олексій Резніков показав отримані Україною французькі бронемашини AMX-10, які назвав "снайперською гвинтівкою на швидких колесах"

"Українські морські піхотинці вітають свою нову кавалерію французького виробництва AMX-10! Ми разом з нашими воїнами покаталися на ній і домовилися назвати АМХ-10 "снайперською гвинтівкою на швидких колесах". Дякую моїм колегам Себастьяну Лекорню та Емманюелю Макрону, з якими я мав можливість зустрітися та обговорити наші пріоритети та потреби. І, звісно, дякую всім людям Франції за потужну підтримку! Ці швидкі сучасні машини з потужною гарматою допоможуть нам у звільненні нашої території. Ось так виглядають Свобода, Рівність і Братерство", – написав Резніков у своєму twitter.

Сили оборони відбили кілька позицій біля Бахмута

Боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо" заявив, що Сили оборони відбили кілька позицій біля Бахмута і навіть змогли трохи просунутись вперед.

"Оборона Бахмута – це цілий комплекс заходів. На півночі, півдні та заході від Бахмута ми маємо багато позицій, які розтягнуті на понад 80 км. Траса на Костянтинівку вже кілька місяців нікому не належить. Дорога прострілюється і нашою артилерією, і артилерією ворога. Один з підрозділів нашої частини зараз виконує свої обов'язки на півдні від Бахмута. Знаю, що ми успішно відбили кілька позицій та просунулися на пів кілометра вперед", – підкреслив Лисенко.

Українська важкоатлетка встановила континентальний рекорд

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп у Єревані оновила одразу три рекорди Європи – у ривку (106 кг), поштовху (129 кг) та сумі двох вправ (235 кг). Це дозволило українці переконливо здобути золоту медаль ЧЄ-2023. Для 22-річної Каміли Конотоп це уже другий чемпіонат Європи, де здобула чемпіонський титул.

Ще одна представниця України Надія Шпилька із сумою 207 кг виграла бронзу. Срібло отримала бельгійка Ніна Стеркс – 209 кг.

Загалом збірна України здобула на чемпіонаті Європи у Вірменії чотири нагороди. раніше срібло у вазі до 55 кг виграла Світлана Самуляк, а Ангеліна Ломачинська стала третьою у категорії до 49 кг.

Мобільний зв’язок між Україною та країнами ЄС подешевшає

Рада ЄС схвалила пропозицію про взаємне з Україною скасування додаткових зборів за мобільний зв'язок. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у telegram.

"Наближаємося до мобільного роумінгу з ЄС. Щоб українці не сплачувати додаткові збори за зв’язок у Європі, а європейці – в Україні. Рада ЄС схвалила пропозицію та дала зелене світло для двостороннього рішення", – написав Федоров.

Він пояснив, що завдяки цьому ціни на дзвінки близьким у Європі для українців знизяться.

Сили Оборони знищили станцію РЕБ та ЗРК ворога

Авіація Сил оборони за добу завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу та удару по зенітно-ракетному комплексу противника, повідомили у Генштабі.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об’єкт окупантів.