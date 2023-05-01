Десяток полонених загарбників і успішні контратаки ЗСУ

На Лиманському напрямку Збройні Сили України взяли у полон 10 окупантів. Про це розповів командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, який напередодні відвідав Донеччину.

"На Лиманському напрямку наші оборонці протягом кількох останніх днів відбили численні штурми. Спроби ворога захопити наші позиції не вдались. Противник зазнав втрат, нами були взяті в полон 10 ворожих солдат", - сказав він.

За словами Сирського, ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на декількох напрямках, в тому числі Бахмутському, але зазнає невдач.

"Щоби просунутись уперед, ворог застосовує максимум зусиль і не рахується ні з чим. Попри значні втрати, у бій постійно кидають нові штурмові групи Вагнера, бійців інших приватних компаній, десантників. Але взяти місто під контроль противнику не вдається", - зазначив генерал. Він також додав, що на окремих ділянках Бахмута ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції.

Крім того, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Окупанти пакують валізи

Рашисти підготували плани евакуації працівників окупаційних адміністрацій у районах тимчасово окупованої Запорізької області. Про це інформує Центр національного спротиву.

Плани евакуації робітників окупаційних адміністрацій розробили на випадок загострення ситуації. Згідно з цими документами, рашисти та колаборанти мають знищити всю документацію й технічне обладнання, яке може використати проти них Україна. Крім того, окупаційна влада Криму видала наказ районним адміністраціям готувати укриття для населення на випадок можливих "загроз" від ЗСУ.

У Росії горів потяг із нафтопродуктами

Потяг з нафтопродуктами у Брянській області зійшов з рейок. Сталося це через вибуховий пристрій. Російські ЗМІ повідомили, що потяг із 60 вагонами, завантаженими нафтопродуктами та будівельними матеріалами, зійшов з рейок 1 травня на перегоні Расуха - Унеча внаслідок детонації вибухівки, сталася пожежа.

Повідомляється, що подія в Брянській області сталася через підрив полотна залізниці, а незадовго до цього було підірвано залізницю. Внаслідок цього сталося загоряння. Губернатор запевнив, що потерпілих немає.

Військова медицина України не має аналогів у світі

Українська військова медицина на сьогодні не має аналогів у світі. Так вважає заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона також розповіла, що українські лікарі вчать колег із-за кордону

"Медичні Сили ЗСУ разом із МОЗ відпрацювали за рік війни дуже складну систему логістики та успішно рятують життя наших героїв. Єдиний медичний простір цивільних та військових медичних закладів – складний механізм, у якому все крутиться, їде, летить, рятує. Залучені всі види транспорту включно з медичною авіацією", - розповіла Маляр.

Заступниця міністра зауважила, що під час війни та інтенсивних боїв, звісно, існують проблеми і є з чим працювати. Але є й привід для гордості: "Є всі підстави пишатись нашою військовою медициною і роботою Медсил ЗСУ! Та низько їм вклонитись за щоденний подвиг".

Три золоті медалі Кубка світу з гімнастики

Український гімнаст Ілля Ковтун здобув три золоті медалі Кубка світу зі спортивної гімнастики. Всього на змаганнях в Єгипті Ковтун виборов чотири нагороди.

Після перемоги у вільних вправах та бронзи на коні в перший день фіналів, Ковтун виграв два золота у завершальний день змагань у Каїрі. Українець виграв у своїй коронній дисципліні на брусах, за виступ в якій отримав 14.830 бала. Також 19-річний гімнаст став найкращим на поперечині, де заробив оцінку 14.100.

Ще одну медаль на етапі Кубка світу в Єгипті Україні приніс Назар Чепурний, який став другим в опорному стрибку.