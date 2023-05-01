Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини Переможні новини 432-го дня війни: окупанти готуються до втечі із Запорізької області, на російській залізниці сталася "бавовна"

Переможні новини 432-го дня війни: окупанти готуються до втечі із Запорізької області, на російській залізниці сталася "бавовна"

1 травня, 2023 понедiлок
20:00
Новини Перемога України

Захисники України завдають втрат окупантам і беруть їх у полон, українська військова медицина не має аналогів у світі, а в Росії потяг із нафтопродуктами зійшов із рейок

Десяток полонених загарбників і успішні контратаки ЗСУ

На Лиманському напрямку Збройні Сили України взяли у полон 10 окупантів. Про це розповів командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, який напередодні відвідав Донеччину.

"На Лиманському напрямку наші оборонці протягом кількох останніх днів відбили численні штурми. Спроби ворога захопити наші позиції не вдались. Противник зазнав втрат, нами були взяті в полон 10 ворожих солдат", - сказав він.

За словами Сирського, ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на декількох напрямках, в тому числі Бахмутському, але зазнає невдач.

"Щоби просунутись уперед, ворог застосовує максимум зусиль і не рахується ні з чим. Попри значні втрати, у бій постійно кидають нові штурмові групи Вагнера, бійців інших приватних компаній, десантників. Але взяти місто під контроль противнику не вдається", - зазначив генерал. Він також додав, що на окремих ділянках Бахмута ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції.

Крім того, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Окупанти пакують валізи

Рашисти підготували плани евакуації працівників окупаційних адміністрацій у районах тимчасово окупованої Запорізької області. Про це інформує Центр національного спротиву. 

Плани евакуації робітників окупаційних адміністрацій розробили на випадок загострення ситуації. Згідно з цими документами, рашисти та колаборанти мають знищити всю документацію й технічне обладнання, яке може використати проти них Україна. Крім того, окупаційна влада Криму видала наказ районним адміністраціям готувати укриття для населення на випадок можливих "загроз" від ЗСУ. 

У Росії горів потяг із нафтопродуктами

Потяг з нафтопродуктами у Брянській області зійшов з рейок. Сталося це через вибуховий пристрій. Російські ЗМІ повідомили, що потяг із 60 вагонами, завантаженими нафтопродуктами та будівельними матеріалами, зійшов з рейок 1 травня на перегоні Расуха - Унеча внаслідок детонації вибухівки, сталася пожежа.

Повідомляється, що подія в Брянській області сталася через підрив полотна залізниці, а незадовго до цього було підірвано залізницю. Внаслідок цього сталося загоряння. Губернатор запевнив, що потерпілих немає. 

Військова медицина України не має аналогів у світі

Українська військова медицина на сьогодні не має аналогів у світі. Так вважає заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона також розповіла, що українські лікарі вчать колег із-за кордону

"Медичні Сили ЗСУ разом із МОЗ відпрацювали за рік війни дуже складну систему логістики та успішно рятують життя наших героїв. Єдиний медичний простір цивільних та військових медичних закладів – складний механізм, у якому все крутиться, їде, летить, рятує. Залучені всі види транспорту включно з медичною авіацією", - розповіла Маляр.

Заступниця міністра зауважила, що під час війни та інтенсивних боїв, звісно, існують проблеми і є з чим працювати. Але є й привід для гордості: "Є всі підстави пишатись нашою військовою медициною і роботою Медсил ЗСУ! Та низько їм вклонитись за щоденний подвиг".

Три золоті медалі Кубка світу з гімнастики

Український гімнаст Ілля Ковтун здобув три золоті медалі Кубка світу зі спортивної гімнастики. Всього на змаганнях в Єгипті Ковтун виборов чотири нагороди.  

Після перемоги у вільних вправах та бронзи на коні в перший день фіналів, Ковтун виграв два золота у завершальний день змагань у Каїрі. Українець виграв у своїй коронній дисципліні на брусах, за виступ в якій отримав 14.830 бала. Також 19-річний гімнаст став найкращим на поперечині, де заробив оцінку 14.100. 

Ще одну медаль на етапі Кубка світу в Єгипті Україні приніс Назар Чепурний, який став другим в опорному стрибку. 

Читайте також:
російська армія, мобілізація
30 квітня, 2023 неділя
Британська розвідка виявила "середньовічні" способи покарання, які РФ застосовує до власних військових на фронті
1 травня, 2023 понедiлок
Росія атакувала Павлоград: постраждали 35 людей, із них 6 - діти
Ангела Меркель
30 квітня, 2023 неділя
Меркель закликала не "шипіти" на тих, хто пропонує переговори з Путіним
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.03
  • EUR
    Купівля 40.93
    Продаж 41.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
1 травня
20:37
"З нетерпінням чекаємо виступу України": ЛГБТ-подружжя бійців ЗСУ розповіло, як їх надихає Євробачення
20:31
Оновлено
Авдіївка
В Авдіївці після удару РФ з-під завалів не можуть дістати людей - рятувальників обстрілюють окупанти, - МВА
20:11
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:09
окупанти, орки
Протягом дня ворог завдав 13 авіаударів та здійснив 13 обстрілів з РСЗВ, — Генштаб
20:04
OPINION
Лариса Волошина
Сьогодні знову наснився Крим...
19:51
Ексклюзив
Київ
У Києві зараз живе понад 3,6 млн людей, це майже довоєнний показник, - радник Кличка
19:49
Сумщина, Чернігівщина
Росіяни обстріляли Чернігівщину: загинула дитина, є поранені
19:42
Росіяни обстрілюють Херсон і область: є поранений
19:15
Ексклюзив
вирубка лісу
В Україні хочуть зняти обмеження на вирубку лісів: Карпати під загрозою
19:11
Крим, корабель, задимлення
У Криму прогриміли вибухи, окупанти заявили про роботу ППО
18:58
Штучний інтелект
Технології та штучний інтелект можуть позбавити роботи 26 млн людей протягом 5 років, - дослідження Світового економічного форуму
18:56
генпрокурор Болгарії Іван Гешев
У Болгарії намагалися підірвати автівку генпрокурора
18:31
Володимир Зеленський
"Узгодили позиції напередодні саміту НАТО": Зеленський поговорив із Трюдо телефоном
18:22
Міністерство оборони
"Очікуємо протягом трьох тижнів отримати результати експертиз": керівниця проєкту BRAVE1 Кушнерська про розробки для Міноборони
18:12
окупанти, орки
Росіяни на тимчасово окупованих територіях удають з себе цивільних, аби довідатись про партизанів, - Центр нацспротиву
18:01
OPINION
Ігор Гулик
Криваві "мальчікі" Шендеровича
17:57
росія мобілізація орки окупанти
Окупанти почали в Маріуполі мобілізацію мирних жителів, - міськрада
17:48
На фото: затримання зловмисників
Намагалися заволодіти нерухомістю Укрпошти і 280 га землі: арештовано депутата облради Одещини, його дружину та спільників
17:47
Ексклюзив
Севастополь
У Криму паніка: росіяни розуміють, що наближається звільнення півострова, - заступник представника президента України в АР Крим Чистіков
17:29
На фото: російський снаряд
Удень РФ гатила по Харківщині: поранено двох мирних жителів
17:24
Ексклюзив
зерновий термынал
Росія блокує "зерновий коридор", щоб зайняти ніші України на світовому ринку, - заступник голови Всеукраїнської аграрної ради
17:08
Росіяни завдали авіаудару по Гуляйполю, поранено трьох людей
16:55
Ексклюзив
Для порушення логістики і перевантаження ППО ворога: експерт Defense Express Рябих розповів про ракету "Трембіта", яку розробляють волонтери
16:55
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников: РФ сподівається використати Китай, щоб заманити владу України в пастку і досягти цілей з меншими втратами
16:22
Katya Buchatska
"Євробачення тут через війну": у Ліверпульському соборі українська художниця представила роботу про евакуацію з Ізюма
16:22
Оновлено
Атака РФ на Павлоград
Росія атакувала Павлоград: постраждали 35 людей, із них 6 - діти
16:09
Космічний телескоп Hubble помітив примарну галактику в сузір'ї Лева
16:05
OPINION
Юрій Гудименко
Нам потрібно багато сил, щоб дати волю своєму гніву
15:59
Ексклюзив
депутат Херсонської облради Хлань
Ситуація з паспортизацією в окупації критична, потрібна єдина позиція влади, - депутат Херсонської облради Хлань про заяви Лубінця та Верещук
15:57
Зерно
Суд наклав арешт на 5 суден, які причетні до вивезення награбованого українського зерна
15:56
російський паспорт
Схвалював російське вторгнення: в Україні викрили нелегала з громадянством РФ і Швеції, який пропагував "рускій мір"
15:49
Ексклюзив
Якщо лінія фронту наближається, кількість обстрілів міста росіянами зростає, - голова Слов'янської МВА Лях
15:27
генпрокурор Болгарії Іван Гешев
У Болгарії розпочали розслідування щодо застосування країною санкцій ЄС проти Росії
15:04
На Одещині зафіксували масове отруєння бджіл
14:58
МВФ
У МВФ заявили, що повернення 30 тис. грн військовим може призвести до зростання дефіциту бюджету
14:47
Ексклюзив
Бахмут
В Бахмуті контактні бої йдуть на відстані 10 метрів, - молодший сержант роти ударних БПЛА Маляревич
14:44
Іспанія, спека у квітні
В Іспанії на кінець квітня зазначили температурний рекорд: у деяких регіонах повітря вже прогрілося до 38,8 ℃
14:39
Києво-Печерська лавра
У Києво-Печерській лаврі для відвідувачів вперше за час війни відкрилася дзвіниця
14:34
Ексклюзив
Володимир Путін
Дипломат Єльченко вважає, що Путін не зможе прилетіти до ПАР, бо його літак не пропустять через пів світу
14:30
Олексій Резніков
"Я би не перебільшував їхні можливості": Резніков висловив сумнів у наявності в РФ ядерної зброї
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV