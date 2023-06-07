Усик назвав росіян хворими та невиліковними людьми

Про це Усик сказав в інтерв'ю для Koloseum.

Усик також нагадав іноземній аудиторії, що росіяни обстрілюють цивільних.

"Ворог каже, що б’є по військовій інфраструктурі – це все брехня. Я бачу, куди вони б’ють. Кожного дня ми бачимо, куди вони б’ють – по електростанціях, мостах, шпиталях. Це тероризм, по-іншому я не можу назвати такі дії. Важко кожного дня, навіть сьогодні літали бомби. Я коли прокинувся о першій годині ночі, то прокинувся від вибухів, ми разом з донькою та дружиною пішли в бомбосховище", - сказав Олександр Усик.

За словами боксера, росіяни – це хворі й невиліковні люди

"Коли ти це кожного дня чуєш, то якась внутрішня злість, гнів до тих людей, які роблять такі жахливі речі. При цьому, вони ще й кричать, що вони молодці, щось чи когось захищають. Це взагалі хворі люди, які, здається, невиліковні", – заявив Усик.

Концерн Rheinmetall отримав від міноборони Німеччини замовлення на 20 БМП Marder для України

Про це пише RND.

"У вівторок компанія оголосила на своєму виробничому майданчику в Унтерлюсі, що отримала замовлення від Федерального міністерства оборони на 20 бойових машин піхоти Marder. Транспортні засоби мають бути доставлені в Україну до кінця липня", – йдеться у повідомлені.

Зазначається, що до кінця липня в Україну також відправлять першу партію із 10 тисяч боєприпасів калібру 35 мм для зенітних самохідних установок Gepard.

Відомо, що вже зараз Німеччина передала Україні 40 БМП Marder. 20 із них належали безпосередньо Бундесверу, а інші було закуплено в Rheinmetall.

В Україні ліквідували вагнерівця – сина ексдепутата держдуми РФ

В Україні ліквідували Сайда-Хусейна Ямадаєва – завербованого до ПВК Вагнера сина ексдепутата держдуми РФ та чеченського польового командира, визнаного героєм Росії

Про це пише Кавказ.Реалії, інформацію про похорон військового підтверджують власні джерела видання.

Повідомляється, що Ямадаєв загинув у квітні в Бахмуті.

За даними видання, злочинець завербувався у ПВК Вагнера у колонії в Ульяновській області РФ, на фронт прибув на початку року.

На Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли з оборони в наступ

За добу 6 червня українські війська значно просунулися на Бахмутському напрямку. Ворог перейшов до оборони

Про це пише заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів. Ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції", – заявила Маляр.

Вона додала, що епіцентром бойових дій наразі залишається Схід. Ворог продовжує стягувати свої резерви на Бахмутський напрямок з глибини для захисту.

Сенат Швейцарії схвалив поправку до закону, яка дозволяє реекспорт зброї

Про це повідомляється на сайті парламенту країни.

Нижня палата парламенту підтримала цю позицію 22 голосами. Проголосували проти 17, ще 4 – утрималися.

Ця парламентська ініціатива регулює реекспорт швейцарської зброї загалом. Як зазначається, для країн, які дотримуються швейцарських цінностей і купують швейцарські військові матеріали, термін дії декларацій про нерозповсюдження буде обмежено п'ятьма роками.

Передання військових матеріалів буде дозволено країні, яка бере участь у конфлікті, якщо ця країна використовує своє право на самооборону відповідно до міжнародного публічного права, не порушує права людини та не застосовує зброю проти мирного населення.

У парламенті зазначили, що пропозиція не призначена конкретно для України, але це питання можна було б вивчити під час розробки законопроєкту на наступному етапі.

ЗСУ на полі бою перехоплює ініціативу у ворога

Капітан ЗСУ Валерій Прозапас зауважив, що на лінії фронту ЗСУ поступово перехоплюють ініціативу

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Захлинувся наступальний порив російської армії на Бахмутському напрямку. Ініціатива поступово переходить до ЗСУ. Ми потрохи починаємо просуватися вперед не тільки на Бахмутському напрямку, а й на інших напрямках. Сподіваюсь, що росіяни не встигнуть перегрупуватися й літня кампанія призведе до тих самих результатів, як минулого року на Херсонщині й Харківщині", – підкреслив Прозапас.

За словами капітана ЗСУ, на полі бою почалися тенденції щодо перехоплення ініціативи Збройними Силами України.

"Закликаю усіх спостерігати за офіційними повідомлення від Генштабу України та зберігати тишу щодо контрнаступу", – наголосив Прозапас.

Морпіхи знищили 6 російських танків, вантажівку та 2 артилерійські системи

Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Минулої доби, 6 червня, морські піхотинці знищили 4 танки і 7 росіян", – пишуть морпіхи.

Втрати росіян забезпечили й артилеристи, які завдавали вогневе ураження по агресору. Відомо про знищення 2 гармат "Гіацинт-Б", 2 танків, вантажівки та 10 російських військових.

Українська авіація завдала 15 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Наші захисники знищили 4 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 1 радіолокаційну станцію противника.

Німеччина передала Україні гусеничні всюдиходи Bandvagn 206

Про новий пакет військової допомоги повідомляють на сайті уряду Німеччини.

Серед іншого до цього пакету увійшли 8 всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206, 2 тисячі боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard, 14 розвідувальних дронів Vector, 14 захищених автомобілів для охорони кордону та 3 системи виявлення безпілотників.