За добу ворог втратив три роти на Таврійському напрямку

ЗСУ продовжують наступальні дії на Таврійському напрямку. Як повідомив генерал Олександр Тарнавський, лише за добу втрати ворога на цього напрямку – три роти солдат та понад два десятки техніки.

"Таврійський напрямок. Просування наших сил триває. Маємо часткові успіхи, противник місцями відступає, а наші воїни вирівнюють фронт. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1222 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено 21 одиницю військової техніки противника", – повідомив він.

Серед знищеної техніки зокрема два ББМ, два БпЛА "Орлан-10", самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика", реактивна система залпового вогню БМ-21 "Град" та автомобільна техніка. Також знищено 5 складів боєприпасів ворога.

ЗСУ закріплюються на деокупованих територіях Приазов’я

Капітан ЗСУ Валерій Прозапас в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив, що Сили оборони України просуваються на Приазовському напрямку та закріплюються на деокупованих територіях.

"На Приазовському напрямку є просування ЗСУ. Виконуємо завдання, наші підрозділи закріплюються на деокупованих територіях. Наразі наші бойові, вогневі, розвідувальні, управлінські спроможності зросли. У деяких елементах бою росіяни вже далеко позаду від нас. Це завдяки навченості українських підрозділів й допомозі західних партнерів", – заявив Прозапас.

За словами капітана ЗСУ, Сили оборони України тримають під вогневим контролем усі ділянки фронту, які будуть звільнені.

Жіноча збірна виграла Європейські ігри зі стрільби з пістолета

28 червня жіноча збірна України зі стрільби, яку представили Олена Костевич, Анастасія Німець та Юлія Коростильова, завоювала золото командного турніру на Європейських іграх. У фіналі стрільби з пістолета на 25 метрів Україна перемогла Польщу – 16:10.

Фото: Getty Images

В арсеналі української команди це третя золота нагорода на цих змаганнях. У попередні дні золото здобули Павло та Юлія Коростильова у кульовій стрільбі на 25 метрів. Олена Костевич виборола бронзу в стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів.

Хорватія офіційно визнала Голодомор геноцидом

Парламент Хорватії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Парламент Республіки Хорватія ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу", – йдеться у повідомленні.

Президент подякував країні за це рішення і наголосив, що воно – історичне.

"Світ ніколи не змириться зі злочинами Кремля – і минулими, ні сучасними", – написав Зеленський.

Мін’юст починає конфіскацію активів власників VS Energy

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції у вигляді стягнення активів до Олександра Бабакова, Євгена Гінера та Михайла Воєводіна. Про це повідомила очільниця департаменту санкційної політики Мін’юсту Інна Богатих.

"Головна санкційна битва розпочата! Стягуємо активи росіян – корпоративні права у восьми обленерго, шести готелях, двох металургійних заводах, торговельному центрі в центрі столиці та ще 31 юридичній особі. Також –грошові кошти близько 2,5 млн дол. США!", – написала Богатих.

Як повідомляє очільниця департаменту санкційної політики, Бабаков Олександр Михайлович є заступником голови державної думи федеральних зборів російської федерації та одним із бенефіціарів компанії VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (Нідерланди), яка володіє низкою активів в Україні (енергетика, металургія, фінанси). Він публічно висловлювався за призначення смертної кари громадянам іноземних держав, які чинять супротив агресії РФ та за визнання полку "Азов" терористичною організацією.

Воєводін Михайло Васильович (кримінальне прізвисько "Міша Лужнецький" , "Потап") – "злодій в закон". В угрупуванні "Лужніки" відповідає за силовий блок, контакти з представниками правоохоронних органів та криміналітету (рейдерські захоплення вітчизняних підприємств, погрози фізичної розправи, силові акції протесту, розбійні напади)

Гінер Євген Леннорович (уродженець м. Харків; кримінальне прізвисько "Женя Харківський"; голова фінансового комітету Російського футбольного союзу; власник футбольного клубу ЦСКА). Колишній віцеспікер ради російської федерації, член комітету держдуми РФ з міжнародних справ, спецпредставник президента РФ по взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном. В Україні був бенефіціарним власником комерційного банку, в протиправному угрупуванні відповідає за економічну складову ведення бізнесу, організовує схеми виведення грошових коштів за кордон з подальшим їх обготівкуванням, в тому числі використовуючи підконтрольну фінансову установу.

"Позов ґрунтується на доказах, що отримані в рамках кримінальних проваджень, інформації розвідувальних, антикорупційних органів, інших державних установ, громадських організацій та публічній інформації", – повідомила Інна Богатих.



